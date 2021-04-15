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مصر تدين الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على المملكة

منذ 42 دقيقة
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مصر تدين الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على المملكة

القاهرة (صدى):
أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديديّن لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية المُمنهجة على أراضي المملكة العربية السعودية التي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة ، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، تأكيد رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمييّن، وذلك على الرغم من جهود المملكة الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية المُمتدة.

كما شددت مصر على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخده من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

مصر
المملكة
مليشيا الحوثي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8000
منذ 15 دقيقة
نصر من الله وفتح قريب

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أحدث التعليقات

ابوحنين
الله المستعان والله يرحمنا رحمته اللهم صل وسلم وبارك وانعم على محمد واله وصحبه اجمعين
ابو محمد 😎 ✍️
ابداً ما يعودها ..
د محمد ماجد بخش
فاتن حمامة الكويت
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو عمار
اوكي

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