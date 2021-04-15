وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض .
وأكد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أن الوظيفة بمسمى " مصمم خبرات التعليم " ، وفقاً لهذه الشروط :
- بكالوريوس أو ماجيستير في " تقنية المعلومات ، تقنيات التعليم ، تصميم التعليم " ، أو ما يعادلها .
- خبرة لحملة البكالوريوس لا تقل عن 5 سنوات وسنتين لحملة الماجيستير .
- خبرة في مجال التعليم والتدريس .
- خبرة عملية في مجال إنشاء المتطلبات والتحليلات .
- بناء التقارير والنمازج .
- التفكير التصميمي .
- خبرة في مجال تصوير المنصات .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الخميس 3 / 9 / 1442 هـ ، الموافق 15 / 4 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا