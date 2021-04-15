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وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم

منذ 57 دقيقة
1663
وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض .

وأكد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني أن الوظيفة بمسمى " مصمم خبرات التعليم " ، وفقاً لهذه الشروط :

- بكالوريوس أو ماجيستير في " تقنية المعلومات ، تقنيات التعليم ، تصميم التعليم " ، أو ما يعادلها .

- خبرة لحملة البكالوريوس لا تقل عن 5 سنوات وسنتين لحملة الماجيستير .

- خبرة في مجال التعليم والتدريس .

- خبرة عملية في مجال إنشاء المتطلبات والتحليلات .

- بناء التقارير والنمازج .

- التفكير التصميمي .

- خبرة في مجال تصوير المنصات .

ويمكن التقديم بدءً من اليوم الخميس 3 / 9 / 1442 هـ ، الموافق 15 / 4 / 2021 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

وظائف شاغرة
المركز الوطني للتعليم

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوحنين
الله المستعان والله يرحمنا رحمته اللهم صل وسلم وبارك وانعم على محمد واله وصحبه اجمعين
ابو محمد 😎 ✍️
ابداً ما يعودها ..
د محمد ماجد بخش
فاتن حمامة الكويت
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو عمار
اوكي

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