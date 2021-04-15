صحف إنجليزية تكشف موقف صلاح من الرحيل عن ليفربول

ماجد محمد (صدى):
ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن محمد صلاح المحترف المصري في صفوف نادي ليفربول لا يريد الرحيل عن ملعب "آنفيلد"، لكنه قلق من موقف النادي عندما يتعلق الأمر بتمديد عقده الحالي ومستقبله مع الفريق.
وقالت إن محمد صلاح ليس مصممًا على الرحيل عن ليفربول والانتقال لأي نادٍ آخر، وعلى الرغم من ذلك يشعر بالقلق حول إمكانية حدوث تغييرات في المستقبل على المستوى الهجومي.
وشهدت الفترة الماضية ارتباط محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول والانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض رحيل نجم الفريق كيليان مبابي والذي لم يجدد عقده حتى الآن رفقة النادي الباريسي.
ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023 إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لم تفاتح اللاعب على التجديد حتى الآن.