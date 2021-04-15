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إمام مسجد: مقولة "تزوج ومهرك علينا" من التخبيب.. وهو من كبائر الذنوب

منذ 46 دقيقة
2013
إمام مسجد: مقولة "تزوج ومهرك علينا" من التخبيب.. وهو من كبائر الذنوب

الرياض (صدى):
قال الشيخ عبدالمحسن إمام مسجد أن التخبيب أصبح سببا لكثرة حالات الطلاق، وذلك نظرا للجوء الأشخاص لإناث غير متخصصين وهي من كبائر الذنوب يتهاون بها بعض.

وأكد الشيخ عبدالمحسن أن مقولة "تزوج ومهرك علينا تعتبر من التخبيب"، ومتواجدة في المجالس وأصبحت بسهولة تمارس، وهو من كبائر الذنوب ويجعل المرأة تشعر أنها مهددة.

ومن حانبه، أوضح قانوني أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص على أن عقوبة نشر الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير تصل إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال.

وأكد القانوني عبر برنامج الراصد أنه في قضية إفساد العلاقة الزوجية تكون العقوبة مشددة، مؤكدا أنها سلوكيات مرفوضة في المجتمع

مهر
إمام مسجد
التخبيب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابداً ما يعودها ..
د محمد ماجد بخش
فاتن حمامة الكويت
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
تمثيل رقم المجموعة هو تحديد لوحدات الثقالة الممثلة لانتظام درجة الفراغ الممثل لدرجات الارتباط الممثل لمحيط ذرة العنصر بدلالة وحدات عددية مكافئة لوحدة الثقل الممثلة لوحدة المركز وذرة العنصر

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