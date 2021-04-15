الكشف عن مدى إمكانية تلقي الشخص الواحد أكثر من لقاح مضادة لفيروس كورونا

وكالات (صدى):
يعكف العلماء في الوقت الحالي على تجربة استخدام جرعتين من لقاحي "موديرنا" و"نوفافاكس"، ولا يزال الأمر حاليا في المرحلة التجريبية.
ويطالب الأطباء في بريطانيا وغيرها من الدول بتلقي الشخص جرعتين من اللقاح ذاته، حتى ينال وقاية ضد الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19"، ولكن علماء في جامعة أكسفورد يفحصون الآن ما إذا كان بالإمكان أن تكون الجرعة الثانية من لقاح مختلف، وهو ما يمكن أن يفضي إلى استجابة مناعية أقوى،وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
كما تبحث بريطانيا حاليا الجمع بين لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"، ويمكن أن تؤدي هذه التجارب إلى إحداث ثورة في توزيع اللقاحات، لا سيما أن بعض الدولة تمتلك كميات متباينة من أصناف اللقاحات.