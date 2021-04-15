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الكشف عن مدى إمكانية تلقي الشخص الواحد أكثر من لقاح مضادة لفيروس كورونا

منذ ساعة
1754
الكشف عن مدى إمكانية تلقي الشخص الواحد أكثر من لقاح مضادة لفيروس كورونا

وكالات (صدى):
يعكف العلماء في الوقت الحالي على تجربة استخدام جرعتين من لقاحي "موديرنا" و"نوفافاكس"، ولا يزال الأمر حاليا في المرحلة التجريبية.

ويطالب الأطباء في بريطانيا وغيرها من الدول بتلقي الشخص جرعتين من اللقاح ذاته، حتى ينال وقاية ضد الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19"، ولكن علماء في جامعة أكسفورد يفحصون الآن ما إذا كان بالإمكان أن تكون الجرعة الثانية من لقاح مختلف، وهو ما يمكن أن يفضي إلى استجابة مناعية أقوى،وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

كما تبحث بريطانيا حاليا الجمع بين لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"، ويمكن أن تؤدي هذه التجارب إلى إحداث ثورة في توزيع اللقاحات، لا سيما أن بعض الدولة تمتلك كميات متباينة من أصناف اللقاحات.

بريطانيا
اجتماع الأطباء
لقاح مضادة لفيروس كورونا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابداً ما يعودها ..
د محمد ماجد بخش
فاتن حمامة الكويت
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
تمثيل رقم المجموعة هو تحديد لوحدات الثقالة الممثلة لانتظام درجة الفراغ الممثل لدرجات الارتباط الممثل لمحيط ذرة العنصر بدلالة وحدات عددية مكافئة لوحدة الثقل الممثلة لوحدة المركز وذرة العنصر

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