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بالفيديو.. مسؤول يكشف سبب ارتفاع حالات كورونا في المملكة حالياً

منذ ساعة
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بالفيديو.. مسؤول يكشف سبب ارتفاع حالات كورونا في المملكة حالياً

الرياض (صدى):
أوضح مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي سبب ارتفاع حالات كورونا في المملكة حالياً وتأثير مخالطة المصاب على الشخص المحصًن .

وأكد مدير الصحة العامة في برنامج الراصد على قناة الإخبارية أن عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وزيادة التجمعات سبب رئيسي لإرتفاع الحالات .

وأضاف مدير الصحة العامة أن المملكة بحاجة إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية لحين الوصول للمناعة المجتمعية من خلال حصول الجميع على اللقاح .

وحول المحصنين الذين حصلوا على الجرعتين ، أكد مدير الصحة العامة أن من تلقى الجرعتين تصل نسبة وقايته من العدوى إلى 95 % من الإصابة ولكن لا يزال هناك احتمال الإصابة .

كما أكد أن المحصن إذا خالط مصاب لا يجب عليه عزل نفسه ، وفي بعض دول العالم لا يحتاج المحصن إلى لبس الكمامة بين أقاربة وكذلك لا يتم عزله بعد القدوم من السفر ، وغيرها من الإمتيازات لأنه يكون أقل خطراً .

كورونا
لقاح كوونا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48901
منذ 11 دقيقة
عدم الالتزام بالتعليمات هو سبب ارتفاع الاصابات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابداً ما يعودها ..
د محمد ماجد بخش
فاتن حمامة الكويت
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
تمثيل رقم المجموعة هو تحديد لوحدات الثقالة الممثلة لانتظام درجة الفراغ الممثل لدرجات الارتباط الممثل لمحيط ذرة العنصر بدلالة وحدات عددية مكافئة لوحدة الثقل الممثلة لوحدة المركز وذرة العنصر

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