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فلكية جدة: «قمر رمضان» يقترن بالثريا الليلة

منذ 28 دقيقة
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فلكية جدة: «قمر رمضان» يقترن بالثريا الليلة

جدة (صدى):
أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة انه سيرصد بسماء السعودية و الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الخميس 15 أبريل 2021 وبداية الليل وقوع هلال القمر المتزايد بين عنقود الثريا و عنقود القلائص في انتظام سماوي جميل وفرصة للتصوير الفلكي.

الثريا و القلائص لن تكون مشاهده بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار حيث تبدو الثريا مثل نجوم الدب الأصغر إلا انه ضبابي المظهر.

اما عنقود القلائص فهو ليس بدرجة لمعان وكثافة عنقود الثريا، ولكن من السهل جدًا تمييزه بسبب شكله المميز يشبة الحرف (V) الذي يمثل وجه الثور في كوكبة الثور في حين يمثل نجم الدبران عين الثور الحمراء.

نجم الدبران ليس جزءا من عنقود القلائص، الا انه يستخدم كدليل لتحديد موقع هذا العنقود، في الواقع يبعد الدبران حوالي 65 سنة ضوئية فقط في حين ان عنقود القلائص أبعد بمرتين ونصف ونحن نراها قرب بعضها لانها تقع في نفس خط الرؤية من الأرض.

خلال ساعات الليل يتجه القمر والثريا والقلائص نحو الغرب عبر السماء وذلك نتيجة لدوران الارض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق ويمكن تحديد ذلك بموقع القمر بالنسبة للدبران هذه الليلة ورصد موقعه يوم غدا الجمعة حيث سيلاحظ ان القمر اصبح ظاهريا أقرب إلى الدبران مقارنه بمساء اليوم.

جدة
الجمعية الفلكية
الثريا

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من أشد القراء للكاتبة نمط وقلم غيور على الوطن قلم ذهبي🌹
ابو عمار
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مطر الاسود
هرج فاضي---- فهم مصرين على اقناع البشرية بوجهة نظرهم المتعلقة بنشاة الكون ومن ضمنها ان الانسان تطور مع الزمن من قرد الى ماهو عليه الان وكل ذلك بهدف انكار وجود الله وخلقه للكون بمعني اخر نظرية الحادية خالصة
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