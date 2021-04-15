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وليمة للإحتفال بزيارة الملك سعود رحمه الله للخرج قبل 66 عام
منذ 38 دقيقة
894
(صدى):
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التعليقات
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متابع بصمت
من أشد القراء للكاتبة نمط وقلم غيور على الوطن قلم ذهبي🌹
ابو عمار
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الحلقة الثانية من مسلسل حظر تجول سؤالي رقابة المصنفات الفنية ؟ سؤالي للنفس السرية ؟ الفكرة مناقضة لكل مبدأ إنساني وأخلاقي و عرفي حتى! هل مشهد وضع ميت في ثلاجة المطبخ مناسب للأطفال؟ هل استخدام "الموت" مناسب كمادة للضحك! أم التعامل مع الآباء يكون بهذا النحو من الاستخفاف؟ mbc إلى أين تذهبين بأبنائنا؟
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