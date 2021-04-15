الإحصاء توضح الرقم القياسي لأسعار الجملة والمستهلك لشهر مارس

علي القحطاني (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن التغير السنوي في مؤشر أسعار الجملة لشهر مارس 2021, مقارنة بشهر مارس 2020 وصل ارتفع بنسبة 8.7%, والتغير الشهري في في مؤشر أسعار الجملة لشهر فبراير مقارنة بنفس الشهر في عام 2020 وصل إلى 0.8%.
وأضافت الهيئة أن نسبة التغير في منتجات الزراعة وصيد الأسماك+11.5%,والخامات والمعادن, +14.7%, والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات +10.6%, والمنتجات المعدنية والحالات والمعدات +14.6%, وسلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية +2.1%.
وأشارت الإحصاء إلى أن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس يصل إلى +4.9% مقارنة بشهر مارس العام الماضي، والتغير الشهري بنسبة _0.1%.
وبلغت نسبة التغير في أسعار المستهلك في الأغذية والمشروبات +10.2%,التبغ +13,1%,الملابس والاحذية +506%.