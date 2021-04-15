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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بصواريخ بالستية وطائرات مفخخة

منذ 48 دقيقة
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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بصواريخ بالستية وطائرات مفخخة

أبو ظبي (صدى):
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة، من خلال صواريخ بالستية وطائرات مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

الإمارات
صواريخ بالستية
ميليشيات الحوثي الإرهابية

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متابع بصمت
من أشد القراء للكاتبة نمط وقلم غيور على الوطن قلم ذهبي🌹
ابو عمار
ما فيه شك ان القضاء في بلادنا مستقل
مطر الاسود
هرج فاضي---- فهم مصرين على اقناع البشرية بوجهة نظرهم المتعلقة بنشاة الكون ومن ضمنها ان الانسان تطور مع الزمن من قرد الى ماهو عليه الان وكل ذلك بهدف انكار وجود الله وخلقه للكون بمعني اخر نظرية الحادية خالصة
نقد مشاهد
الحلقة الثانية من مسلسل حظر تجول سؤالي رقابة المصنفات الفنية ؟ سؤالي للنفس السرية ؟ ‏الفكرة مناقضة لكل مبدأ إنساني وأخلاقي و عرفي حتى! ‏هل مشهد وضع ميت في ثلاجة المطبخ مناسب للأطفال؟ ‏هل استخدام "الموت" مناسب كمادة للضحك! ‏أم التعامل مع الآباء يكون بهذا النحو من الاستخفاف؟ ‏mbc إلى أين تذهبين بأبنائنا؟
ريان
الله يطعني عن الباحة وكان

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