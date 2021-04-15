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مستشفى الهيئة الملكية بينبع تعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعة
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مستشفى الهيئة الملكية بينبع تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الهيئة الملكية بينبع باب التقديم على 35 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات .

وأوضحت مستشفى الهيئة الملكية بينبع الوظائف المطلوبة على النحو التالي : أخصائي علاج تنفسي ، مفتش سلامة ، مسؤل المواد الخطرة ، أخصائي آشعة ، أخصائي آشعة " مراكز الرعاية الصحية الأولية " ، صيدلي مسجل ، أخصائي تمريض ، أخصائي سمعيات ، أخصائي نفسي ، أخصائي صحة معلوماتية ، أخصائي امداد التعقيم ، أخصائي أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ، قابلة ، أخصائي علاج طبيعي ، أخصائي صحة أسنان ، فني / أخصائي أسنان ، فني / أخصائي قسطرة القلب ، استشاري – أعصاب ، طبيب مقيم – طوارئ ، طبيب مقيم – طب الأسرة والمجتمع ، طبيب مقيم – باطنة ، أخصائي – الإستعاضة السنية ، أخصائي – طوارئ ، أخصائي – الأطفال حديثي الولادة ، أخصائي – أطفال ، أخصائي – نساء وتوليد ، أخصائي – عناية مركزة ، أخصائي – عظام ، أخصائي – باطنة ، استشاري – الجراحة العامة ، استشاري – جراحة الأوعية الدموية ، استشاري – جراحة الأوعية الدموية ، استشاري – الأمراض الباطنية ، استشاري – طب الأسرة والمجتمع ، استشاري – الأطفال حديثي الولادة ، استشاري – العناية المركزة .

ويمكن التقديم الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 

وظائف شاغرة
مستشفى الهيئة الملكية بينبع

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متابع بصمت
من أشد القراء للكاتبة نمط وقلم غيور على الوطن قلم ذهبي🌹
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