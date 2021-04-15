الأعداد السابقة للصحيفة

النفط مستقر قرب أعلى مستوى في شهر

منذ 40 دقيقة
1703
النفط مستقر قرب أعلى مستوى في شهر

وكالات (صدى):
استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتتماسك قرب أعلى مستوى في شهر بعد أن قفزت نحو خمسة بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية وأوبك توقعات الطلب على النفط مع تعافي اقتصادات رئيسية من الجائحة.

وصعد خام برنت أربعة سنتات إلى 66.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:51 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربح 4.6 بالمئة أمس الأربعاء وأغلق عند أعلى مستوى منذ 17 مارس آذار.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 63.12 دولار للبرميل، بعد أن زادت 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

النفط
أسعار النفط

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
احترت فيه الا يوم قريت الاسم، استغفر الله العظيم حلق وسلسال وخاتم في الاصبع السبابه و رافع رموشه بمسكره!!! وش خليت يا ريان! في حديث (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) اذا كنت تعرف الاسلام ووسننه . الله يهديه وبس.
قرم
وش هالهمجيه. كيف يدخل بمكبر صوت ، ويقاطع اللي يقرا الاسماء والله لو انه يحرج على سياره!! اسلوب مقرف صراحه.
قرم
هههههههههه د محمد ماجد بخش\ ماذا تقصد مش عايز أ أول لمعاليك)
قرم
فعلن يا ابو بدر صدقت فوضويين بشكل عجيب. يبيلهم عسكر من صاعقة الجيش. والمشكله لو تلاحظون بعضهم لابس كمامه وفيهم ناس مو لابسين!!! والله عجب! وين الدوريات عن هالفوضويين؟؟
قاسم الجنيد
اللهم اغفر له و ارحمه و اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا حي ياقيوم ،، من هو هذا المعلم ..؟؟

أخر الأخبار

مستشفى الهيئة الملكية بينبع تعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى الهيئة الملكية بينبع تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 5 دقائق 1128
حياة الفهد تحدث ضجة في مارغريت بسبب مدينة الملاهي
حياة الفهد تحدث ضجة في مارغريت بسبب مدينة الملاهي
منذ 15 دقيقة 384
توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي
توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي
منذ 35 دقيقة 1698
النفط مستقر قرب أعلى مستوى في شهر
النفط مستقر قرب أعلى مستوى في شهر
منذ 40 دقيقة 1706
فيراري تزيح الستار عن سيارتها الرياضية الجديدة
فيراري تزيح الستار عن سيارتها الرياضية الجديدة
منذ 45 دقيقة 1358
بالفيديو.. أمن الطرق يكثف جهوده لتسهيل الحركة أمام المعتمرين
بالفيديو.. أمن الطرق يكثف جهوده لتسهيل الحركة أمام المعتمرين
منذ 55 دقيقة 1670
كيفية تجنب الإفراط في تناول الطعام خلال رمضان
كيفية تجنب الإفراط في تناول الطعام خلال رمضان
منذ ساعة 1396
طريقة إصدار تصاريح العمرة لمعتمري الخارج
طريقة إصدار تصاريح العمرة لمعتمري الخارج
منذ ساعة 1632
الاستثمارات السعودية بالخارج تقفز لـ 166 مليار ريال
الاستثمارات السعودية بالخارج تقفز لـ 166 مليار ريال
منذ ساعة 1577
عبودكا: أفكر بغلق حساباتي على مواقع التواصل بسبب الشهرة
عبودكا: أفكر بغلق حساباتي على مواقع التواصل بسبب الشهرة
منذ ساعة 966