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توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي

منذ 35 دقيقة
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توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن ، طريق تغيير الآيبان البنكي ، وموعد صرف الدعم بعد تغيير رقم الحساب .

وقال البرنامج يمكن تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك( تسجيل الدخول ، تفاصيل الطلب ، بيانات الحساب البنكي ) ، بشرط ان يكون مرتبط باسم مقدم الطلب .

‏‎‎‎وأضاف البرنامج: "وفي حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ " 10 ابريل" سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر "يونيو" و سيتم صرف الدعم "في حال كنت مستحق" على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً ، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان"

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن وتضمن"تغير حسابي البنكي في موقعكم ولم يتغير نزل حساب المواطن في الحساب القديم كيف الطريقه لتغير رقم الحساب ".

خدمة المستفيدين
حساب المواطن
الآيبان البنكي

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
احترت فيه الا يوم قريت الاسم، استغفر الله العظيم حلق وسلسال وخاتم في الاصبع السبابه و رافع رموشه بمسكره!!! وش خليت يا ريان! في حديث (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) اذا كنت تعرف الاسلام ووسننه . الله يهديه وبس.
قرم
وش هالهمجيه. كيف يدخل بمكبر صوت ، ويقاطع اللي يقرا الاسماء والله لو انه يحرج على سياره!! اسلوب مقرف صراحه.
قرم
هههههههههه د محمد ماجد بخش\ ماذا تقصد مش عايز أ أول لمعاليك)
قرم
فعلن يا ابو بدر صدقت فوضويين بشكل عجيب. يبيلهم عسكر من صاعقة الجيش. والمشكله لو تلاحظون بعضهم لابس كمامه وفيهم ناس مو لابسين!!! والله عجب! وين الدوريات عن هالفوضويين؟؟
قاسم الجنيد
اللهم اغفر له و ارحمه و اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا حي ياقيوم ،، من هو هذا المعلم ..؟؟

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