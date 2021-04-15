الاستثمارات السعودية بالخارج تقفز لـ 166 مليار ريال

الرياض (صدى):
واصلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج، نموها للعام الرابع على التوالي ، حيث ارتفعت بنحو 166.21 مليار بنسبة 52.5% خلال الأربع سنوات وسجلت 482.84 مليار بنهاية 2020، كأعلى مستوى منذ 2007 بحسب البيانات المتوافرة، مقابل 316.64 مليار ريال بنهاية 2017 .
وأوضحت بيانات البنك المركزي السعودي، أن الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج، حققت نمواً بنهاية الربع الرابع من عام 2020م، بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 21.28 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2019 البالغة 461.57 مليار ريال.
وحول التطور السنوي لقيمة الاستثمارات المباشرة السعودية في الخارج، فقد ارتفعت خلال الفترة الممتدة، من نهاية الربع الرابع 2017 حتى نهاية الربع الرابع 2018 نحو 23.9 %، ما يعادل 75.66 مليار ريال، ثم نمت بنهاية 2019 بما يعادل مليار ريال 69.27 مليار ريال بنسبة 17.6%.