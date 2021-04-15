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الاستثمارات السعودية بالخارج تقفز لـ 166 مليار ريال

منذ ساعة
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الاستثمارات السعودية بالخارج تقفز لـ 166 مليار ريال

الرياض (صدى):
واصلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج، نموها للعام الرابع على التوالي ، حيث ارتفعت بنحو 166.21 مليار بنسبة 52.5% خلال الأربع سنوات وسجلت 482.84 مليار بنهاية 2020، كأعلى مستوى منذ 2007 بحسب البيانات المتوافرة، مقابل 316.64 مليار ريال بنهاية 2017 .

وأوضحت بيانات البنك المركزي السعودي، أن الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج، حققت نمواً بنهاية الربع الرابع من عام 2020م، بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 21.28 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2019 البالغة 461.57 مليار ريال.

وحول التطور السنوي لقيمة الاستثمارات المباشرة السعودية في الخارج، فقد ارتفعت خلال الفترة الممتدة، من نهاية الربع الرابع 2017 حتى نهاية الربع الرابع 2018 نحو 23.9 %، ما يعادل 75.66 مليار ريال، ثم نمت بنهاية 2019 بما يعادل مليار ريال 69.27 مليار ريال بنسبة 17.6%.

الخارج
البنك المركزي السعودي
الإستثمارات السعودية

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
احترت فيه الا يوم قريت الاسم، استغفر الله العظيم حلق وسلسال وخاتم في الاصبع السبابه و رافع رموشه بمسكره!!! وش خليت يا ريان! في حديث (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) اذا كنت تعرف الاسلام ووسننه . الله يهديه وبس.
قرم
وش هالهمجيه. كيف يدخل بمكبر صوت ، ويقاطع اللي يقرا الاسماء والله لو انه يحرج على سياره!! اسلوب مقرف صراحه.
قرم
هههههههههه د محمد ماجد بخش\ ماذا تقصد مش عايز أ أول لمعاليك)
قرم
فعلن يا ابو بدر صدقت فوضويين بشكل عجيب. يبيلهم عسكر من صاعقة الجيش. والمشكله لو تلاحظون بعضهم لابس كمامه وفيهم ناس مو لابسين!!! والله عجب! وين الدوريات عن هالفوضويين؟؟
قاسم الجنيد
اللهم اغفر له و ارحمه و اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا حي ياقيوم ،، من هو هذا المعلم ..؟؟

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