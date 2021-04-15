الأعداد السابقة للصحيفة

صلاة الفجر في الحرم المكي

منذ ساعة
485
صلاة الفجر في الحرم المكي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
نسأل الله التوفيق لقضائنا
ابو ناصر
دولتنا تمشي بكتاب الله وسنة رسوله
ابو ناصر
طيب
ابو ناصر
احسنتي
ابو ناصر
لاحول ولا قوة الابالله

أخر الأخبار

الاستثمارات السعودية بالخارج تقفز لـ 166 مليار ريال
الاستثمارات السعودية بالخارج تقفز لـ 166 مليار ريال
منذ دقيقتين 1082
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن توفر وظائف شاغرة
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 12 دقيقة 1232
الكشف عن موعد تطبيق قرار رفع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص
الكشف عن موعد تطبيق قرار رفع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص
منذ 22 دقيقة 1375
أبرز الفوائد الصحية لـ المشمش المجفف
أبرز الفوائد الصحية لـ المشمش المجفف
منذ 32 دقيقة 1292
شاهد.. رد فعل عاملة تحرش بها رئيسها في العمل
شاهد.. رد فعل عاملة تحرش بها رئيسها في العمل
منذ 42 دقيقة 575
الحصيني: أمطار غزيرة وحبات برد على عدة مناطق
الحصيني: أمطار غزيرة وحبات برد على عدة مناطق
منذ 59 دقيقة 1685
صلاة الفجر في الحرم المكي
صلاة الفجر في الحرم المكي
منذ ساعة 487
خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل في نهار رمضان
خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل في نهار رمضان
منذ ساعة 575
خامنئي يقر بتقديمه معلومات اقتصادية مغلوطة للشعب
خامنئي يقر بتقديمه معلومات اقتصادية مغلوطة للشعب
منذ ساعة 1588
المسند يكشف حقيقة "الكف العملاق" الذي يظهر على خرائط جوجل
المسند يكشف حقيقة "الكف العملاق" الذي يظهر على خرائط جوجل
منذ ساعة 2119