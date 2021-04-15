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خامنئي يقر بتقديمه معلومات اقتصادية مغلوطة للشعب

منذ ساعة
1583
خامنئي يقر بتقديمه معلومات اقتصادية مغلوطة للشعب

طهران (صدى):
أقر مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، بتقديمه معلومة خاطئة في خطاب له في مارس الماضي، تتعلق بالترتيب الاقتصادي لإيران على مستوى العالم.

وخرج خامنئي، أمس الأربعاء، ملقيا خطابا بثه التلفزيون الرسمي، قال خلاله: "أنه ذكر في خطاب سابق أن إيران تحتل المركز الـ18 في الاقتصاد العالمي، لكن تبين أنها معلومة غير صحيحة وخاطئة، حيث أن هذا الترتيب يعود إلى قبل 5 أو 6 أعوام".

وأوضح خامنئي، أنه بعد ذلك الخطاب أبلغه عدة أشخاص بأن هذه الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد الإيراني غير صحيحة.

ولم يكشف خامنئي عن الأشخاص أو المؤسسة التي قدمت له تلك الإحصائيات الخاطئة.

يذكر أن الاقتصاد الإيراني يعاني صعوبات بسبب العقوبات الأمريكية بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018.

ايران
خامنئي

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
نسأل الله التوفيق لقضائنا
ابو ناصر
دولتنا تمشي بكتاب الله وسنة رسوله
ابو ناصر
طيب
ابو ناصر
احسنتي
ابو ناصر
لاحول ولا قوة الابالله

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