يوسف خميس: النصر يفتقد للقائد داخل الملعب.. وحمدالله ليس المسؤول

نواف السالم (صدى):
صرح يوسف خميس لاعب النصر سابقا، بأن الفريق يفتقد للقائد داخل الملعب، رافضا إلقاء اللوم كله على عبدالرزاق حمدالله.
وقال يوسف خميس: "لم يعد هناك لاعب يصنع الفرص في النصر، لايوجد لاعب متمكن يقود المباراة ويسجل ويصنع أهدافا".
وأضاف: "النصر بدون قائد داخل الملعب، ولا يجب نلقي كل اللوم على حمدالله هو يتحمل جزء من المسؤولية وليس كلها".
يذكر أن النصر تعادل سلبيًا مع فريق الوحدات الأردني في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.