الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ 50 دقيقة
1558
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها, وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة, على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

جاسم
انه ليس بعيد من المتحول الاماراتي بدر خلف حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل الان قرط وبعدها سترون العجب
جاسم
هذا مسخ ويا كثرهم هذا الايام لا استغرب فعله فبعد فتره سيذهب الى احد الدول المعروفه ويغير جنسه حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يستحي من الله ولا كونه في شهر فضيل
غييييوووورررر
من اسباب انحطاط الأمة وتدهور احوالها وتسلط الاعداء عليها انهم تركوا معالي الامور وانشغلوا بسفسافها وتداولوا تفاهات الحثاله
د محمد ماجد بخش
حساب الفراغ المحدد للثقل بقدر حساب الثقل المحدد للفراغ مثلا عنصر ٧٧ يحدد فيه ٩ وحدات ممثلة بوحدات العناصر لتمثيل درجة فراغية محددة لدرجة الثقل وهي ٣ وحدات فيكون التمثيل ١٢/٩ أو ١٠/٧ من أصل ال٧٧ بمعنى : ٦٨.٩ & ٧٠.٧ ويمكن تمثيله ٦٨.٢.٧ & ٦٨.٢.٤.٣ أو ٧٤.٣ & ٦٨.٦.٣ & ٧٠.٤.٣ والهدف هو تحديد ثقالة ممثلة لفترة العنصر ممثلة بوحدات العناصر أما لو رغبنا تمثيل درجات الثقالة بوحدات العنصر ٧٢.٥ أو ٧٠.٧ فهذا يعتمد على وصف الجزيء الناتج باعتباره ممثلا بوحدة العنصر الممثلة أو بذرة العنصر الممثل المغناطيسية أو وحدة العنصر المغناطيسية وهي ٧٧/٧ & ٧٧/ه بقدر تمثيل محيطه بوحدات العنصر أو بوحداته ليصبح ٧٧×٧ & ٧٧×٥ وهذه العددية الممثلة هي تعبير لمضاعف وحدة المركز لتنوب عن تمثيل وحدة مجموع العناصر الذرية التي سوف تمثل بمجموع وحدات العناصر العددية التي هي مكافأة مغناطيسية لمجموع وحدات العنصر الذرية. وتمثل أيضا ٨٤/٧٧ & ٨٢/٧٧ أو حتى ٨٦/٧٧ & ٨٨/٧٧ طالما العد في الليمون
الشامخ
لا تعصب يابابا وتدعي على الداعم ماعندك داعم يستثمر لك الملعب بس لاتزعل يابابا المباراه الجايه بنوزع فيه طواقي ههههههههعههههههههههه

أخر الأخبار

المسند يكشف حقيقة "الكف العملاق" الذي يظهر على خرائط جوجل
المسند يكشف حقيقة "الكف العملاق" الذي يظهر على خرائط جوجل
منذ 18 دقيقة 1478
يوسف خميس: النصر يفتقد للقائد داخل الملعب.. وحمدالله ليس المسؤول
يوسف خميس: النصر يفتقد للقائد داخل الملعب.. وحمدالله ليس المسؤول
منذ 31 دقيقة 1287
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ 50 دقيقة 1559
نائب بمجلس الأمة الكويتي يثير الجدل بقراءته القرآن وسط صراخ الحضور
نائب بمجلس الأمة الكويتي يثير الجدل بقراءته القرآن وسط صراخ الحضور
منذ 58 دقيقة 430
شاهد.. "باريستا" توجه رسالة هامة للمقارنين بين المهن
شاهد.. "باريستا" توجه رسالة هامة للمقارنين بين المهن
منذ ساعة 639
المالكي: حريق محدود بجامعة جازان إثر اعتراض طائرات وصواريخ الحوثي
المالكي: حريق محدود بجامعة جازان إثر اعتراض طائرات وصواريخ الحوثي
منذ ساعة 2111
إصابة حمدالله تتجدد
إصابة حمدالله تتجدد
منذ ساعة 2168
شاهد رد "المنيع" على من يقولون البنوك الإسلامية تقليدية ولبسوها "بشت"
شاهد رد "المنيع" على من يقولون البنوك الإسلامية تقليدية ولبسوها "بشت"
منذ ساعتين 2416
شاهد.. افتتاح أول مدرسة رقص على العمود لـ "المسلمات" في روسيا!
شاهد.. افتتاح أول مدرسة رقص على العمود لـ "المسلمات" في روسيا!
منذ ساعتين 909
تنبيه هام لمرتادي طرق حوطة بني تميم والرين - بيشة
تنبيه هام لمرتادي طرق حوطة بني تميم والرين - بيشة
منذ 3 ساعات 2456