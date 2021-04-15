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المالكي: حريق محدود بجامعة جازان إثر اعتراض طائرات وصواريخ الحوثي

منذ 9 دقائق
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المالكي: حريق محدود بجامعة جازان إثر اعتراض طائرات وصواريخ الحوثي

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت - ولله الحمد - مساء (الأربعاء) وصباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير (4) طائرات بدون طيار مفخخة و (5) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعده) تجاه مدينة (جازان).

وأوضح العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين ولله الحمد.

وأضاف العميد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ البالستية وأن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المالكي
الحوثيون
التحالف

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أحدث التعليقات

العالمي قاهرهم
وش قاهركم من ملعب النصر ولا عشان ما وزعنا فيه طواقي
د محمد ماجد بخش
العدد المنتظم الممثل لدرجة الكتلة الفراغية المحددة بدلالة تمثيل درجة التأثير الكهرومغناطيسي الممثل لدرجة الكتلة البنائية الممثلة لوحدات العناصر هي درجة ثقالة فراغية مكافئة في مجموعها الممثل ووحدته المنسوبة لوحدات العناصر الذرية أو العددية مقابل مجموع ذرات العنصر العددية المكافئة الممثلة لدرجة ارتباط العنصر ووحدات الثقالة الممثلة لمحيط ذرة العنصر المحققة لدرجة الفراغ الثقالي المغناطيسي أو الثقالة الفراغية المغناطيسية النووية الممثلة لوحدة العنصر بمجموع ذراته الممثلة في الفراغ العددي المكافيء الممثل بوحدات العناصر العددية الممثلة لدرجة تأثير وحدة الكتلة الثقالية المغناطيسية.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الله يحرقهم زياده في جهنم
نبيل
مين ذا الشخص
واضح*** وصريح***
خبر زي قلته، !! خبر تشهير،بصيغة التستر، ؟؟لا يوجد شي مماذكر أعلاه، شخص مخادع وغشاش،والجهات المختصة،أمرت بالتشهير به لأجل الردع له والزجر لأمثاله،فلما نقل الخبر بدون الغرض الأهم والمنشود..

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