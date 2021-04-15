إصابة حمدالله تتجدد

نو (صدى):
كشفت مصادر سر أداء لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله "السيء"، خلال مباراة الوحدات الأردني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.
وأوضحت المصادر أن حمدالله شارك في مباراة النصر والوحدات، وهو يعاني من إصابته القديمة، إذ ظهر واضعًا لاصقة طبية على ركبته.
وذكرت المصادر أن اللاعب المغربي تحامل على نفسه، ولعب المباراة وهو مصاب، نظرًا للنقص في خط هجوم النصر، بحسب الرياضية.
وكان المدير الفني للنصر، فلورين، علق على انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بأنه يتحمل بمفرده مسؤولية التعثر مشيرًا إلى أنه خلال يومين فقط لم يتمكن من إيجاد كل الحلول.
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