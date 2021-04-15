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إصابة حمدالله تتجدد

منذ 11 دقيقة
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إصابة حمدالله تتجدد

نو (صدى):
كشفت مصادر سر أداء لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله "السيء"، خلال مباراة الوحدات الأردني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وأوضحت المصادر أن حمدالله شارك في مباراة النصر والوحدات، وهو يعاني من إصابته القديمة، إذ ظهر واضعًا لاصقة طبية على ركبته.

وذكرت المصادر أن اللاعب المغربي تحامل على نفسه، ولعب المباراة وهو مصاب، نظرًا للنقص في خط هجوم النصر، بحسب الرياضية.

وكان المدير الفني للنصر، فلورين، علق على انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بأنه يتحمل بمفرده مسؤولية التعثر مشيرًا إلى أنه خلال يومين فقط لم يتمكن من إيجاد كل الحلول.

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أحدث التعليقات

العالمي قاهرهم
وش قاهركم من ملعب النصر ولا عشان ما وزعنا فيه طواقي
د محمد ماجد بخش
العدد المنتظم الممثل لدرجة الكتلة الفراغية المحددة بدلالة تمثيل درجة التأثير الكهرومغناطيسي الممثل لدرجة الكتلة البنائية الممثلة لوحدات العناصر هي درجة ثقالة فراغية مكافئة في مجموعها الممثل ووحدته المنسوبة لوحدات العناصر الذرية أو العددية مقابل مجموع ذرات العنصر العددية المكافئة الممثلة لدرجة ارتباط العنصر ووحدات الثقالة الممثلة لمحيط ذرة العنصر المحققة لدرجة الفراغ الثقالي المغناطيسي أو الثقالة الفراغية المغناطيسية النووية الممثلة لوحدة العنصر بمجموع ذراته الممثلة في الفراغ العددي المكافيء الممثل بوحدات العناصر العددية الممثلة لدرجة تأثير وحدة الكتلة الثقالية المغناطيسية.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الله يحرقهم زياده في جهنم
نبيل
مين ذا الشخص
واضح*** وصريح***
خبر زي قلته، !! خبر تشهير،بصيغة التستر، ؟؟لا يوجد شي مماذكر أعلاه، شخص مخادع وغشاش،والجهات المختصة،أمرت بالتشهير به لأجل الردع له والزجر لأمثاله،فلما نقل الخبر بدون الغرض الأهم والمنشود..

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