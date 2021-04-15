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شاهد رد "المنيع" على من يقولون البنوك الإسلامية تقليدية ولبسوها "بشت"

منذ 41 دقيقة
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شاهد رد "المنيع" على من يقولون البنوك الإسلامية تقليدية ولبسوها "بشت"

عادل الحربي (صدى):
استنكر الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، قول البعض بأن البنوك الإسلامية مجرد حيلة وهي نفسها التقليدية لكن "لبسوها بشت".

وقال المنيع خلال برنامج "الليوان": "كيف حيل؟ هل يُعرف أن بنك من البنوك الإسلامية يعطي عليها فوائد ربوية؟ ".

وتابع: "البنوك التقليدية معروفة على كل حال يعطيك استحقاقك على حسابك"، مضيفا: "التمويل كان حينما تأتي في حاجة لعشرة مليون وتأتي إلى البنك يتم حساب مقدار الفائدة ويحتسب عليه، ولكن الحين ليس كذلك وإنما يأتي ويأخذ البضاعة وهي ليست صورية، إذا ذهبنا للمخازن في أوروبا ولندن موجودة وعلى كل قسم شهادة مذكورة".

وأكد عضو هيئة كبار العلماء أن بنوك: "الراجحي، والبلاد، والإنماء، والجزيرة إسلامية 100%".

وفيما يخص اللجان الشرعية ودورها، قال المنيع:"الهيئات الشرعية لها أقسام رقابية تقدم فيها الإدارة المختصة تقارير ربع سنوية مقدمة للهيئة الشرعية التي تنظر فيها وتبدي ملاحظات عليها وتصحح أيضا عليه وبعضها تبطله وتأخذ أرباحه على اعتبار أن تكون على حساب الخيرات".

المنيع
البنوك

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