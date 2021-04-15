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المنيع: قضائنا مستقل.. ونقضنا حكما لصالح الملك فهد وأصدرنا آخرًا ضد الملك عبدالله

منذ 25 دقيقة
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المنيع: قضائنا مستقل.. ونقضنا حكما لصالح الملك فهد وأصدرنا آخرًا ضد الملك عبدالله

علي القحطاني (صدى):
أكد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، أن القضاء في المملكة مستقل.

وقال المنيع في رده على الإعلامي عبدالله المديفر خلال برنامج "الليوان": " القضاء في السعودية مستقل وأمثلة على ذلك، الملك فهد -رحمة الله عليه- في دعوى بينه وبين عبدالرحمن فقيه بالطائف، وفي نفس الأمر صدر الحكم للملك فهد من الطائف على عبدالرحمن فقيه وكان الخلاف على أرض شرقي الطائف".

وتابع: "جاءتنا المعاملة في محكمة التمييز أنا والشيخ عبدالله البسام، والشيخ جابر الطيب، ونقضنا الحكم نفسه وأيدنا جانب عبدالرحمن فقيه، وحكمنا ضد الملك فهد، وبلغنا عنه شكره وتقديره على هذا الموقف لرفع شأن القضاء عندنا بمثل هذه القضية".

وضرب مثالا آخر بقضية الملك عبدالله رحمه الله في المدينة، قائلا: "حكمنا عليه نفسه في قضية أرض، وكان صك للأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز في مكة، عند إسكان مكة في الرصيفة، ونقضنا صكه".

وختم المنيع إجابته على استقلالية القضاء بالمملكة من عدمه قائلا: "هذا وش يعتبر؟ استقلالية ولا تبعية، وهذا مع الملوك وأبناء الملوك ".

المملكة
الديوان الملكي
المنيع

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أيش ممكن يحدث لو تم حفر قناة اسطنبول طبعا كوكب الأرض فيه إتزان داخلي وآخر خارجي متقن وغياب الكتلة الثقالية من محور ما يعيد تصحيح الإتزان من خلال إعادة التشكيل بالصهر أو البروز المصاحب للبراكين أو الزلازل من خلال الحمم التي توازن الصفائح وحركة الألواح الأرضية وهذا يحدث في مدد طويلة وعلى مراحل زمنية متباعدة
اموله
الله يارب في ذا الساعه انك تخلصنا من ذي الاشكال اللي افسدت الشباب والمجتمع وشوهت الاسلام
خالد
هالنوع مايعرف الاسلام إلا بالاسم فقط وياكثر هالنوعيات الضاله والتافهه ..... مابقى غير يصير مثل اخته . الله يهديه بس . لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء .
جاسم
لعن الله المتشبهين بالنساء
احمد
هذا يعرف الإسلام؟؟؟ اللهم اكفنا ولاتبتليناااااا

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