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التحالف: اعتراض 4 طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين تجاه جازان
منذ 58 دقيقة
1904
جازان (صدى):
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، اعتراض صاروخ باليستي ثان أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه جازان.
وأوضحت القوات أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 طائرات مسيرة مفخخة وصاروخين باليستيين.
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جازان
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التحالف العربي
التعليقات
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
أيش ممكن يحدث لو تم حفر قناة اسطنبول طبعا كوكب الأرض فيه إتزان داخلي وآخر خارجي متقن وغياب الكتلة الثقالية من محور ما يعيد تصحيح الإتزان من خلال إعادة التشكيل بالصهر أو البروز المصاحب للبراكين أو الزلازل من خلال الحمم التي توازن الصفائح وحركة الألواح الأرضية وهذا يحدث في مدد طويلة وعلى مراحل زمنية متباعدة
اموله
الله يارب في ذا الساعه انك تخلصنا من ذي الاشكال اللي افسدت الشباب والمجتمع وشوهت الاسلام
خالد
هالنوع مايعرف الاسلام إلا بالاسم فقط وياكثر هالنوعيات الضاله والتافهه ..... مابقى غير يصير مثل اخته . الله يهديه بس . لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء .
جاسم
لعن الله المتشبهين بالنساء
احمد
هذا يعرف الإسلام؟؟؟ اللهم اكفنا ولاتبتليناااااا
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