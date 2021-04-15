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أمر ملكي: تعيين الأمير مشعل بن ماجد مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين

منذ ساعة
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أمر ملكي: تعيين الأمير مشعل بن ماجد مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين

الرياض (صدى):
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

الرقم : أ 478 التاريخ : 3 9 1442 هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ 90 ) بتاريخ 27 8 1412هـ.و

بعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م 10 ) بتاريخ 18 3 1391 هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ 14 ) بتاريخ 3 3 1414 هـ.أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين
امر ملكي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7978
منذ 46 دقيقة
بالتوفيق يا صاحب السمو الملكي

مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز

تهانينا القلبية لسموكم الكريم أيها الأمير المحبوب

انضمامكم لكوكبة مستشاري خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أيش ممكن يحدث لو تم حفر قناة اسطنبول طبعا كوكب الأرض فيه إتزان داخلي وآخر خارجي متقن وغياب الكتلة الثقالية من محور ما يعيد تصحيح الإتزان من خلال إعادة التشكيل بالصهر أو البروز المصاحب للبراكين أو الزلازل من خلال الحمم التي توازن الصفائح وحركة الألواح الأرضية وهذا يحدث في مدد طويلة وعلى مراحل زمنية متباعدة
اموله
الله يارب في ذا الساعه انك تخلصنا من ذي الاشكال اللي افسدت الشباب والمجتمع وشوهت الاسلام
خالد
هالنوع مايعرف الاسلام إلا بالاسم فقط وياكثر هالنوعيات الضاله والتافهه ..... مابقى غير يصير مثل اخته . الله يهديه بس . لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء .
جاسم
لعن الله المتشبهين بالنساء
احمد
هذا يعرف الإسلام؟؟؟ اللهم اكفنا ولاتبتليناااااا

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