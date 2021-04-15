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الإطاحة بمواطن تباهى بتعاطي المخدرات

منذ ساعة
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الإطاحة بمواطن تباهى بتعاطي المخدرات

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات المختصة بشرطة الرياض، من القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول متباهيا بتعاطيه للمخدرات.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بتعاطي المواد المخدرة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض عليه.

والمتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

الرياض
المخدرات
الشرطة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127036
منذ 58 دقيقة
كرفسوه وكركبووه ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أيش ممكن يحدث لو تم حفر قناة اسطنبول طبعا كوكب الأرض فيه إتزان داخلي وآخر خارجي متقن وغياب الكتلة الثقالية من محور ما يعيد تصحيح الإتزان من خلال إعادة التشكيل بالصهر أو البروز المصاحب للبراكين أو الزلازل من خلال الحمم التي توازن الصفائح وحركة الألواح الأرضية وهذا يحدث في مدد طويلة وعلى مراحل زمنية متباعدة
اموله
الله يارب في ذا الساعه انك تخلصنا من ذي الاشكال اللي افسدت الشباب والمجتمع وشوهت الاسلام
خالد
هالنوع مايعرف الاسلام إلا بالاسم فقط وياكثر هالنوعيات الضاله والتافهه ..... مابقى غير يصير مثل اخته . الله يهديه بس . لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء .
جاسم
لعن الله المتشبهين بالنساء
احمد
هذا يعرف الإسلام؟؟؟ اللهم اكفنا ولاتبتليناااااا

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