الإطاحة بمواطن تباهى بتعاطي المخدرات

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات المختصة بشرطة الرياض، من القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول متباهيا بتعاطيه للمخدرات.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بتعاطي المواد المخدرة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض عليه.
والمتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.