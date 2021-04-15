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سفير الصين يشارك في مسابقة تركي آل الشيخ

منذ ساعة
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سفير الصين يشارك في مسابقة تركي آل الشيخ

الرياض (صدى):
شارك سفير جمهورية الصين لدى المملكة " تشن وي تشينغ"، في مسابقة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وتفاعل السفير الصيني مع سؤال آل الشيخ: "من أكثر من تربع على كرسي إمارة منطقة الرياض وشهدت في عهده نقلة نوعية في جميع المجالات وأصبحت علامة بارزة بين العواصم العالمية"؟

وأجاب السفير " تشن وي تشينغ" قائلا: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وكان آل الشيخ قد أعلن عن إطلاق مسابقة رمضانية، للمواطنين والمواطنات، تضمن سؤالا يوميًا عن أشياء تخص الوطن والجائزة 20 الف ريال.

سفير الصين
تركي ال الشيخ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7978
منذ ساعة
كم يوان ال٢٠٠٠٠

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أيش ممكن يحدث لو تم حفر قناة اسطنبول طبعا كوكب الأرض فيه إتزان داخلي وآخر خارجي متقن وغياب الكتلة الثقالية من محور ما يعيد تصحيح الإتزان من خلال إعادة التشكيل بالصهر أو البروز المصاحب للبراكين أو الزلازل من خلال الحمم التي توازن الصفائح وحركة الألواح الأرضية وهذا يحدث في مدد طويلة وعلى مراحل زمنية متباعدة
اموله
الله يارب في ذا الساعه انك تخلصنا من ذي الاشكال اللي افسدت الشباب والمجتمع وشوهت الاسلام
خالد
هالنوع مايعرف الاسلام إلا بالاسم فقط وياكثر هالنوعيات الضاله والتافهه ..... مابقى غير يصير مثل اخته . الله يهديه بس . لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء .
جاسم
لعن الله المتشبهين بالنساء
احمد
هذا يعرف الإسلام؟؟؟ اللهم اكفنا ولاتبتليناااااا

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