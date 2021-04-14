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شاهد.. المنيع يشبه "البيتكوين" بصالة القمار

منذ ساعة
1697
شاهد.. المنيع يشبه "البيتكوين" بصالة القمار

عادل الحربي (صدى):
كشف الشيخ عبد الله المنيع عن حكم التداول بالعملات الرقمية مثل "البيتكوين"، مؤكدًا أنها لا تملك معنى الثمنية وأبعد ما يكون عنها.

وقال المنيع خلال برنامج "الليوان": " أرى أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أشبه بصالة قمار".

وأكد المنيع أن "البيتكوين" لا تشتمل على الخصائص التي يجب أن تتوفر في النقد، ومن بينها أن يكون مستودع للثروة وأن يكون مبنيًا على قبول عام للإبراء العام.

وأضاف: " هذه خصائص لا تتم إلا بوجود جهة تضمنها لا بد أن يكون خلفها دولة أو من يضمنها وهو أهل للضمان، والبيتكوين لا يوجد وراها من يضمنها أو يضمن محتواها هي أشبه ما تكون بصالة قمار".

وتابع:" البيتكوين عبارة عن مقامرة من أكل اموال الناس بالباطل، وأرى انها محرمة تحريم كامل وليس لها في الواقع لا ثمن معتبر ولا مثمن ".

المنيع
القمار
البيتكوين

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أيش ممكن يحدث لو تم حفر قناة اسطنبول طبعا كوكب الأرض فيه إتزان داخلي وآخر خارجي متقن وغياب الكتلة الثقالية من محور ما يعيد تصحيح الإتزان من خلال إعادة التشكيل بالصهر أو البروز المصاحب للبراكين أو الزلازل من خلال الحمم التي توازن الصفائح وحركة الألواح الأرضية وهذا يحدث في مدد طويلة وعلى مراحل زمنية متباعدة
اموله
الله يارب في ذا الساعه انك تخلصنا من ذي الاشكال اللي افسدت الشباب والمجتمع وشوهت الاسلام
خالد
هالنوع مايعرف الاسلام إلا بالاسم فقط وياكثر هالنوعيات الضاله والتافهه ..... مابقى غير يصير مثل اخته . الله يهديه بس . لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء .
جاسم
لعن الله المتشبهين بالنساء
احمد
هذا يعرف الإسلام؟؟؟ اللهم اكفنا ولاتبتليناااااا

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