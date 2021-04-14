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سفير الصين يشارك في مسابقة تركي آل الشيخ

منذ 24 دقيقة
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سفير الصين يشارك في مسابقة تركي آل الشيخ

(صدى):
شارك سفير جمهورية الصين لدى المملكة " تشن وي تشينغ"، في مسابقة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وتفاعل السفير الصيني مع سؤال آل الشيخ: "من أكثر من تربع على كرسي إمارة منطقة الرياض وشهدت في عهده نقلة نوعية في جميع المجالات وأصبحت علامة بارزة بين العواصم العالمية"؟

وأجاب السفير " تشن وي تشينغ" قائلا: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وكان آل الشيخ قد أعلن عن إطلاق مسابقة رمضانية، للمواطنين والمواطنات، تضمن سؤالا يوميًا عن أشياء تخص الوطن والجائزة 20 الف ريال.

سفير الصين
تركي ال الشيخ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7968
منذ 17 دقيقة
كم يوان ال٢٠٠٠٠

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شيخنا الفاضل نبيه من يومه بارك الله فيه وفي كل أهل العلم من أمثاله المباركين
د محمد ماجد بخش
تمثيل الدرجة المغناطيسية بوحدات العناصر العددية تشبه عملية السير إلى الخلف بقدمين متجهين إلى الأمام
د محمد ماجد بخش
كم يوان ال٢٠٠٠٠
جاسم
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم امين
عبدالله الناصر / حائل
المواطن السعودي المحب لوطنه والصبور على مصاعب الحياة يتم ضخ بلده بالوافدين الغير مؤهلين سوى للسرقه والابتزاز والخونه الذين تقذف بهم الى الخارج وفي النهايه يتم الزج بالموطن بالسجون من خلال احترافيتهم للكذب والخداع والمساومه يعتقد بان الوافد نظامي ويخاف من النظام واذا به يعرف كيف يستغل الظروف ويلتف على النظام كفايه المواطن لايتحمل مصاعب الحياة ارحموه وامنحوه الامن والامان في بيته وفي وذنه سمعنا اخبار مؤسفة تتزايد والمواطن دائما هو المستهدف والهدف والضحيه كفى

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