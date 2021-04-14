الأعداد السابقة للصحيفة

النصر يتأهب للسد القطري بقيادة مدربه الجديد

منذ 37 دقيقة
1783
النصر يتأهب للسد القطري بقيادة مدربه الجديد

خالد القريني (صدى):
يتولى مدرب النصر الجديد مانو مينيز الإشراف الفني على الفريق وذلك أمام نادي السد القطري يوم السبت القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا على ملعب مرسول بارك.

يشار إلى أن ‏5 نجوم من الدوري السعودي سبق وأن عملوا مع مينيز، وهم: بيتروس لاعب النصر، وريناتو تشافيز لاعب الباطن، ومارسيلو جروهي، وبرونو هنريكي، ورومارينيو لاعبي الاتحاد.

ويعمل المدرب البرازيلي في مجال التدريب من عام 2004، أشرف فيها على 425 مباراة، حقق خلالها 189 انتصارا، 103 تعادلات، وخسر 133 مباراة.

وكان النصر قد عجز عن الفوز في أول مبارياته في المجموعات، حيث تعادل سلبيًا مع الوحدات، بينما اكتفى السد، بتعادل إيجابي مع فولاد الإيراني.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شيخنا الفاضل نبيه من يومه بارك الله فيه وفي كل أهل العلم من أمثاله المباركين
د محمد ماجد بخش
تمثيل الدرجة المغناطيسية بوحدات العناصر العددية تشبه عملية السير إلى الخلف بقدمين متجهين إلى الأمام
د محمد ماجد بخش
كم يوان ال٢٠٠٠٠
جاسم
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم امين
عبدالله الناصر / حائل
المواطن السعودي المحب لوطنه والصبور على مصاعب الحياة يتم ضخ بلده بالوافدين الغير مؤهلين سوى للسرقه والابتزاز والخونه الذين تقذف بهم الى الخارج وفي النهايه يتم الزج بالموطن بالسجون من خلال احترافيتهم للكذب والخداع والمساومه يعتقد بان الوافد نظامي ويخاف من النظام واذا به يعرف كيف يستغل الظروف ويلتف على النظام كفايه المواطن لايتحمل مصاعب الحياة ارحموه وامنحوه الامن والامان في بيته وفي وذنه سمعنا اخبار مؤسفة تتزايد والمواطن دائما هو المستهدف والهدف والضحيه كفى

أخر الأخبار

سفير الصين يشارك في مسابقة تركي آل الشيخ
سفير الصين يشارك في مسابقة تركي آل الشيخ
منذ 23 دقيقة 449
محمد شنوان : المسؤول عن تعادل النصر هو مسؤول الملابس في النادي
محمد شنوان : المسؤول عن تعادل النصر هو مسؤول الملابس في النادي
منذ 30 دقيقة 434
فلاح القحطاني : سهولة النسخة الآسيوية تعتمد على خروج فريق معين
فلاح القحطاني : سهولة النسخة الآسيوية تعتمد على خروج فريق معين
منذ 31 دقيقة 326
محمد الذايدي : آسيا " عقدة " نصراوية
محمد الذايدي : آسيا " عقدة " نصراوية
منذ 31 دقيقة 255
حادث مروع جديد بمصر.. خروج قطار عن القضبان واشتعال النيران فيه
حادث مروع جديد بمصر.. خروج قطار عن القضبان واشتعال النيران فيه
منذ 32 دقيقة 1533
النصر يتأهب للسد القطري بقيادة مدربه الجديد
النصر يتأهب للسد القطري بقيادة مدربه الجديد
منذ 37 دقيقة 1788
"التحالف" يعترض ويسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه جازان
"التحالف" يعترض ويسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه جازان
منذ 39 دقيقة 1443
مدير جمعية البر بغامد الزناد في ذمة الله
مدير جمعية البر بغامد الزناد في ذمة الله
منذ 47 دقيقة 1415
شاهد..المنيع يروي تفاصيل مناظرته مع معلمه المصري ورده عليه بـ "لا بارك الله فيك"
شاهد..المنيع يروي تفاصيل مناظرته مع معلمه المصري ورده عليه بـ "لا بارك الله فيك"
منذ 53 دقيقة 2045
صاروخ يستهدف القاعدة الأمريكية في مطار أربيل
صاروخ يستهدف القاعدة الأمريكية في مطار أربيل
منذ ساعة 1592