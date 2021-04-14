النصر يتأهب للسد القطري بقيادة مدربه الجديد

خالد القريني (صدى):
يتولى مدرب النصر الجديد مانو مينيز الإشراف الفني على الفريق وذلك أمام نادي السد القطري يوم السبت القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا على ملعب مرسول بارك.
يشار إلى أن 5 نجوم من الدوري السعودي سبق وأن عملوا مع مينيز، وهم: بيتروس لاعب النصر، وريناتو تشافيز لاعب الباطن، ومارسيلو جروهي، وبرونو هنريكي، ورومارينيو لاعبي الاتحاد.
ويعمل المدرب البرازيلي في مجال التدريب من عام 2004، أشرف فيها على 425 مباراة، حقق خلالها 189 انتصارا، 103 تعادلات، وخسر 133 مباراة.
وكان النصر قد عجز عن الفوز في أول مبارياته في المجموعات، حيث تعادل سلبيًا مع الوحدات، بينما اكتفى السد، بتعادل إيجابي مع فولاد الإيراني.