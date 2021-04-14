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"التحالف" يعترض ويسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه جازان
منذ 39 دقيقة
1439
الرياض (صدى):
تمكنت قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.
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الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم امين
عبدالله الناصر / حائل
المواطن السعودي المحب لوطنه والصبور على مصاعب الحياة يتم ضخ بلده بالوافدين الغير مؤهلين سوى للسرقه والابتزاز والخونه الذين تقذف بهم الى الخارج وفي النهايه يتم الزج بالموطن بالسجون من خلال احترافيتهم للكذب والخداع والمساومه يعتقد بان الوافد نظامي ويخاف من النظام واذا به يعرف كيف يستغل الظروف ويلتف على النظام كفايه المواطن لايتحمل مصاعب الحياة ارحموه وامنحوه الامن والامان في بيته وفي وذنه سمعنا اخبار مؤسفة تتزايد والمواطن دائما هو المستهدف والهدف والضحيه كفى
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