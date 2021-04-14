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التشهير بصاحب مؤسسة باعت زيت زيتون مغشوشًا في الجوف 

منذ 11 دقيقة
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التشهير بصاحب مؤسسة باعت زيت زيتون مغشوشًا في الجوف 

الجوف (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، عن التشهير بصاحب مؤسسة، تختص بتجارة المواد الغذائية بمنطقة الجوف؛ وذلك بعد صدور حُكْم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورطه في بيع زيت زيتون مستورد، وادعاء أنه منتج من مزارع الجوف، وعدم تضمين المنتج أي بيانات تجارية.

وعرضت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا متضمنًا غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وينص النظام على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

الجوف
وزارة التجارة
زيت زيتون

التعليقات

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أحدث التعليقات

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لم اراء مجلس الشوري في يوم من الايام كان منصف للمواطن ودايم مايعطي ان الموطن في غناء والم اسمع في يوم انه تكلم في الظغوط التي يعاني منها المواطن والبطاله التي تكثر في المجتمع
برنس
تفااااااااااااااهه
عدو الخونة
هذا الخبر يذكرني بمقطع للشيخ الكلباني عزمه احد الطهاة على طبخة لحم بطريقة معينة وبعد ان قدم الشيف اللحم وتذوقه الشيخ ساله كيف اللحم ياشيخ اجابه الشيخ بكلمة واحدة فقط وبكل اعتداد قائلا : لحم وترك لكل يفهم اللي يفهمه
ماجد
بكم اللتر 😂ب5 هلالات
hdid
اجتمعت ثقالة الدم في الثنتين الله لايبلانا مابلاكم به ولايشغلنا بالتفاهات والتافهين

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