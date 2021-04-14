مدرب النصر تعليقًا على التعادل السلبي مع الوحدات الأردني: أتحمل المسؤولية بمفردي

نواف السالم (صدى):
علق المدير الفني لفريق النصر، الروماني فلورين، على المباراة التي أقيمت، مساء اليوم، بين فريقه وبين فريق الوحدات الأردنية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وذكر، في تصريحات له عقب المباراة، أنه يتحمل بمفرده مسؤولية التعثر في المباراة التي أقيمت اليوم، لكنه خلال يومين فقط لم يتمكن من إيجاد كل الحلول.
ولفت إلى أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأن مشكلة مباراة اليوم لم تكن مشكلة دفاعية، وإنما كانت تتعلق بصناعة فرص التسجيل فقط، لافتا إلى أن المباراة كانت مباراة استحواذ، ولكن دون فرص تسجيل.
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النصر ، فولاد خوزستان الإيراني، الوحدات الإيراني، السد القطري، دوري أبطال آسيا