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مدرب النصر تعليقًا على التعادل السلبي مع الوحدات الأردني: أتحمل المسؤولية بمفردي

منذ 45 دقيقة
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مدرب النصر تعليقًا على التعادل السلبي مع الوحدات الأردني: أتحمل المسؤولية بمفردي

نواف السالم (صدى):
علق المدير الفني لفريق النصر، الروماني فلورين، على المباراة التي أقيمت، مساء اليوم، بين فريقه وبين فريق الوحدات الأردنية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وذكر، في تصريحات له عقب المباراة، أنه يتحمل بمفرده مسؤولية التعثر في المباراة التي أقيمت اليوم، لكنه خلال يومين فقط لم يتمكن من إيجاد كل الحلول.

ولفت إلى أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأن مشكلة مباراة اليوم لم تكن مشكلة دفاعية، وإنما كانت تتعلق بصناعة فرص التسجيل فقط، لافتا إلى أن المباراة كانت مباراة استحواذ، ولكن دون فرص تسجيل.

الوسم

النصر ، فولاد خوزستان الإيراني، الوحدات الإيراني، السد القطري، دوري أبطال آسيا

النصر
الوحدات الاردني

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 110
منذ 29 دقيقة
ليلك طويل تحمل وإلا ماتحمل ماعندك أحد ريح راسك وارجع لموقعك السابق النصر انتهى ولن يعود كما كان حتى لو يدربه أحسن مدرب بالعالم

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أحدث التعليقات

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لم اراء مجلس الشوري في يوم من الايام كان منصف للمواطن ودايم مايعطي ان الموطن في غناء والم اسمع في يوم انه تكلم في الظغوط التي يعاني منها المواطن والبطاله التي تكثر في المجتمع
برنس
تفااااااااااااااهه
عدو الخونة
هذا الخبر يذكرني بمقطع للشيخ الكلباني عزمه احد الطهاة على طبخة لحم بطريقة معينة وبعد ان قدم الشيف اللحم وتذوقه الشيخ ساله كيف اللحم ياشيخ اجابه الشيخ بكلمة واحدة فقط وبكل اعتداد قائلا : لحم وترك لكل يفهم اللي يفهمه
ماجد
بكم اللتر 😂ب5 هلالات
hdid
اجتمعت ثقالة الدم في الثنتين الله لايبلانا مابلاكم به ولايشغلنا بالتفاهات والتافهين

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