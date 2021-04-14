قائد الوحدات الأردني بعد التعادل مع النصر:" كسبنا نقطة في أول مشاركة لنا بدوري الأبطال"

نواف السالم (صدى):
قال أحمد الياس قائد فريق الوحدات الأردني، إن التعادل السلبي أمام النصر، والنقطة التي خرج بها بأنها مكسب في أول مشاركة لفريقه في دوري أبطال آسيا.
وأوضح أحمد الياس في تصريحات عقب المباراة: "واجهنا فريقاً كبيراً ومتمرس في دوري أبطال آسيا، وحققنا أمامه انطلاقة قوية في أول مشاركة لنا في المسابقة".
ولفت: "نلعب في مجموعة فرقها تفوقنا من ناحية الإمكانيات والماديات، ولكننا أتينا بدافع الغيرة على الشعار ونسعى لإسعاد أنصار الفريق".
وتابع قائد الفريق الأردني:" بالتأكيد على أنهم كلاعبين سيعملون من أجل التأهل من المجموعة الرابعة وليس بنية المشاركة.
وكان الوحدات الأردني تعادل سلبياً مع النصر في استهلالية مشوار الفريقين في النسخة الحالية من دوري ابطال آسيا لحساب المجموعة الرابعة.