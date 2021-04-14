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قائد الوحدات الأردني بعد التعادل مع النصر:" كسبنا نقطة في أول مشاركة لنا بدوري الأبطال"

منذ ساعة
1618
قائد الوحدات الأردني بعد التعادل مع النصر:" كسبنا نقطة في أول مشاركة لنا بدوري الأبطال"

نواف السالم (صدى):
قال أحمد الياس قائد فريق الوحدات الأردني، إن التعادل السلبي أمام النصر، والنقطة التي خرج بها بأنها مكسب في أول مشاركة لفريقه في دوري أبطال آسيا.

وأوضح أحمد الياس في تصريحات عقب المباراة: "واجهنا فريقاً كبيراً ومتمرس في دوري أبطال آسيا، وحققنا أمامه انطلاقة قوية في أول مشاركة لنا في المسابقة".

ولفت: "نلعب في مجموعة فرقها تفوقنا من ناحية الإمكانيات والماديات، ولكننا أتينا بدافع الغيرة على الشعار ونسعى لإسعاد أنصار الفريق".

وتابع قائد الفريق الأردني:" بالتأكيد على أنهم كلاعبين سيعملون من أجل التأهل من المجموعة الرابعة وليس بنية المشاركة.

وكان الوحدات الأردني تعادل سلبياً مع النصر في استهلالية مشوار الفريقين في النسخة الحالية من دوري ابطال آسيا لحساب المجموعة الرابعة.

النصر
الوحدات الأردني

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أحدث التعليقات

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لم اراء مجلس الشوري في يوم من الايام كان منصف للمواطن ودايم مايعطي ان الموطن في غناء والم اسمع في يوم انه تكلم في الظغوط التي يعاني منها المواطن والبطاله التي تكثر في المجتمع
برنس
تفااااااااااااااهه
عدو الخونة
هذا الخبر يذكرني بمقطع للشيخ الكلباني عزمه احد الطهاة على طبخة لحم بطريقة معينة وبعد ان قدم الشيف اللحم وتذوقه الشيخ ساله كيف اللحم ياشيخ اجابه الشيخ بكلمة واحدة فقط وبكل اعتداد قائلا : لحم وترك لكل يفهم اللي يفهمه
ماجد
بكم اللتر 😂ب5 هلالات
hdid
اجتمعت ثقالة الدم في الثنتين الله لايبلانا مابلاكم به ولايشغلنا بالتفاهات والتافهين

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