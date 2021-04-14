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إغلاق 11 مسجداً بعد ثبوت 11 إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

منذ ساعة
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إغلاق 11 مسجداً بعد ثبوت 11 إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 66 يوماً 590 مسجداً، فُتح 570 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر, أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة الباحة رُصدت بها أربع حالات، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة فيها ثلاث حالات، ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً, خمسة بمنطقة القصيم وأربعة بمنطقة مكة المكرمة, وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة, ومسجدين بمنطقة الرياض, ومسجد بمنطقة عسير, ومسجد بمنطقة الباحة, ومسجد بمنطقة الشرقية, ومسجد بمنطقة نجران, وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات الخاصة بأوقات الصلوات المفروضة والتراويح المعتمدة من الجهات المختصة لسلامة وصحة المصلين بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

وزارة الشؤون الإسلامية

التعليقات

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أحدث التعليقات

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لم اراء مجلس الشوري في يوم من الايام كان منصف للمواطن ودايم مايعطي ان الموطن في غناء والم اسمع في يوم انه تكلم في الظغوط التي يعاني منها المواطن والبطاله التي تكثر في المجتمع
برنس
تفااااااااااااااهه
عدو الخونة
هذا الخبر يذكرني بمقطع للشيخ الكلباني عزمه احد الطهاة على طبخة لحم بطريقة معينة وبعد ان قدم الشيف اللحم وتذوقه الشيخ ساله كيف اللحم ياشيخ اجابه الشيخ بكلمة واحدة فقط وبكل اعتداد قائلا : لحم وترك لكل يفهم اللي يفهمه
ماجد
بكم اللتر 😂ب5 هلالات
hdid
اجتمعت ثقالة الدم في الثنتين الله لايبلانا مابلاكم به ولايشغلنا بالتفاهات والتافهين

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