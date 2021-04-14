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بالصور.. " شؤون الحرمين " تحقق رقم قياسي في تنظيف صحن المطاف

منذ ساعة
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بالصور.. " شؤون الحرمين " تحقق رقم قياسي في تنظيف صحن المطاف

مكة المكرمة (صدى):
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بإنهاء غسل المطاف في وقت قياسي في ثاني يوم من شهر رمضان، وفي مدة زمنية تقدر ب(٥ دقائق) بعد صلاة المغرب مباشرة.

وأوضح سعادة مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام الأستاذ جابر بن أحمد ودعاني أن الإدارة حققت رقم قياسي في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها (٥) دقائق، حيث كان عمل متواصل بدقة عاليه لافتاً إلى ترحيل 291 طن من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان فيما تجاوزت العمالة ٤٠٠٠ عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.

واختتم الودعاني حديثه أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الادارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتقدمها الرئاسة العامة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهم الله- .

المسجد النبوي
المسجد الحرام
شؤون الحرمين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ليس ملكا لابي خرقه -- اجار فقط من فاعل خير
عبدالله الشمري
على مجلس الشورى ان يدرك بانه اصبح اكثر من اي وقت مضى لايمثل الانفسه وان هيبته ومهابته عند المواطن البسيط لاتستحق الذكر وان المواطن يتحدث عنه فقط في الازدراء والتنكيت وعدم الجديه وان وسائل التواصل والوصال مع المجلس شبه معدومه ان لم تكن مجرد مكاتبات عبثيه بقراراته السيئة السمعه هل يعتقد هذا المجلس بان المواطن يعيش بحبوحة الحياة ورغد العيش ان اعضاء المجلس يعيشون في بروجهم المشيده بينما المواطن الصابر الصبور يعيش على حسب الظروف ولكن مميزاته هي كرامة النفس وحبه لوطنه الفوارق شاسعه وواسعه بين حياة اعضاء المجلس والمواطن العادي هل يدركون هؤلاء الاثرياء المدججين بالرواتب العاليه ان 62% من الشعب السعودي فقير انظروا الى رواتب المتقاعدين وخاصة من الجنود ماذا تجدون القشور انظروا الى الاسعار الاستهلاكيه والطاقه البترول والكهرباء انظروا الى الاراضي والايجار انتم قوم ليس انتماؤكم للمواطن اطلاقا تتباهون بالجنود وثباتهم وحمايتهم لوطنهم ولكنكم غير ابهين بمرتباتهم وظروفهم القاسيه كما انكم قد تباهيتم وتفاخرتم بجنودنا اثناء تحرير الكويت ولكنكم نسيتم ذلك عن عمد وسابق اصرار اجل لماذا صمتكم الرهيب حيال عدم صرف حقوقهم من بدل الاعاشه الاضافيه والميدانيه منذ 1401 حتى يومنا هذا لقد صدرت بها قرارات صريحه وتم وضعها في الحاسب الالي بامكانكم التقصي عنها بدون تكلفه بينما مرتباتكم ومميزاتكم الاستثنائيه تاتيكم بانتظام ومع ذلك ترددون دون حياء او خجل نحن ممثلي الوطن والمواطن شكرا لكم وجوزيتم خيرا بهذا الشهر الكريم وابشروا بالاجر والثواب انا فقط ابشركم
إبن سمومة
اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، تُحيي بها البلاد، وتسقي بها العباد، وتجعلها نفعاً للحاضر والباد، "اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً"..
عبدالله الشمري
على مجلس الشورى ان يدرك بانه اصبح اكثر من اي وقت مضى لايمثل الانفسه وان هيبته ومهابته عند المواطن البسيط لاتستحق الذكر وان المواطن يتحدث عنه فقط في الازدراء والتنكيت وعدم الجديه وان وسائل التواصل والوصال مع المجلس شبه معدومه ان لم تكن مجرد مكاتبات عبثيه بقراراته السيئة السمعه هل يعتقد هذا المجلس بان المواطن يعيش بحبوحة الحياة ورغد العيش ان اعضاء المجلس يعيشون في بروجهم المشيده بينما المواطن الصابر الصبور يعيش على حسب الظروف ولكن مميزاته هي كرامة النفس وحبه لوطنه الفوارق شاسعه وواسعه بين حياة اعضاء المجلس والمواطن العادي هل يدركون هؤلاء الاثرياء المدججين بالرواتب العاليه ان 62% من الشعب السعودي فقير انظروا الى رواتب المتقاعدين وخاصة من الجنود ماذا تجدون القشور انظروا الى الاسعار الاستهلاكيه والطاقه البترول والكهرباء انظروا الى الاراضي والايجار انتم قوم ليس انتماؤكم للمواطن اطلاقا تتباهون بالجنود وثباتهم وحمايتهم لوطنهم ولكنك غير ابهين بمرتباتهم وظروفهم القاسيه كما انكم قد تباهيتم وتفاخرتم بجنودنا اثناء تحرير الكويت ولكنكم نسيتم ذلك عن عمد وسابق اصرار اجل لماذا صمتكم الرهيب حيال عدم صرف حقوقهم من بدل تلاعاشه الاضافيه والميدانيه منذ 1401 حتى يومنا هذا لقد صدرت بها قرارات صريحه وتم وضعها في الحاسب الالي بامكانكم التقصي عنها بدون تكلفه بينما مرتباتكم ومميزاتكم الاستثنائيه تاتيكم بانتظام ومع ذلك ترددون دون حياء او خجل نحن ممثلي الوطن والمواطن شكرا لكم وجوزيتم خيرا بهذا الشهر الكريم وابشروا بالاجر والثواب انا فقط ابشركم
واضح*** وصريح***
رحم الله الشاعر الراحل الكبير:- فايق عبدالجليل وغفر له.

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