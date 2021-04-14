ريجيكامب يتحدث عن مباراة الأهلي أمام استقلال طهران الإيراني

نواف السالم (صدى):
أشار الروماني ريجيكامب مدرب فريق الأهلي ، إلى صعوبة مباراة فريقه أمام استقلال طهران الإيراني، في مستهل مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا 2021، ضمن الجولة الأولى.
وأوضح ريجيكامب في مؤتمر صحفي خاص بالمباراة، الأربعاء، أنه ينتظر ردة فعل حقيقية وإيجابية من لاعبيه، في أول مهمة له مع الفريق بعد توليه تدريب الفريق.
ولفت:" في كل مرحلة يأتي مدرب جديد يسعى لاعبي الفريق لإظهار حقيقة إمكاناتهم.. أتمنى أن يبدأ اللاعبين مباريات البطولة القارية بالشكل الأمثل وتحقيق النتيجة الإيجابية"، موضحا: "أبحث عن الانتصار في كل مباراة، وهو ما أحاول إثباته في التدريبات الإعدادية، وسنسعى لتجاوز أي صعوبات من أجل المضي قدماً في البطولة والتأهل إلى الدور المقبل".
ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الإيراني، الخميس، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2021.