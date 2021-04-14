رئيس دورتموند معلقاً على رحيل "هالاند": لقد سئمت من هذا

وكالات (صدى):
علق رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، هانز يوأخيم فاتسكه، على التقارير التي يتم تداولها بشأن رحيل نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند عن فريقه.
وقال "فاتسكه"، في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه سئم من كثر ما يتردد بشأن رحيل للاعب لأندية أخرى، مؤكداً أن اللاعب باقي مع فريقه.
وأضاف أن الوضع المالي للنادي مستقر لذلك فهو ليس في حاجة لبيع أي لاعب من لاعبيه، ومنهم هالاند، لافتا إلى أنه ليس غاضب من ذهاب وكيل هالاند، مينو رايولا، ووالد اللاعب، الف-انجه هالاند إلى إسبانيا.
وأشار إلى أن مينو هو نموذج من طراز خاص وهو يسعى إلى أفضل صفقة للاعبه فهذا هو عمله، مضيفا أنه يعرف مينو جيدا، ولا توجد بينهما أي مشاكل.