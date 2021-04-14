الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس دورتموند معلقاً على رحيل "هالاند": لقد سئمت من هذا

منذ ساعة
1521
رئيس دورتموند معلقاً على رحيل "هالاند": لقد سئمت من هذا

وكالات (صدى):
علق رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، هانز يوأخيم فاتسكه، على التقارير التي يتم تداولها بشأن رحيل نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند عن فريقه.

وقال "فاتسكه"، في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه سئم من كثر ما يتردد بشأن رحيل للاعب لأندية أخرى، مؤكداً أن اللاعب باقي مع فريقه.

وأضاف أن الوضع المالي للنادي مستقر لذلك فهو ليس في حاجة لبيع أي لاعب من لاعبيه، ومنهم هالاند، لافتا إلى أنه ليس غاضب من ذهاب وكيل هالاند، مينو رايولا، ووالد اللاعب، الف-انجه هالاند إلى إسبانيا.

وأشار إلى أن مينو هو نموذج من طراز خاص وهو يسعى إلى أفضل صفقة للاعبه فهذا هو عمله، مضيفا أنه يعرف مينو جيدا، ولا توجد بينهما أي مشاكل.

إسبانيا
نادي بوروسيا دورتموند
إيرلينغ هالاند

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المهم
الطاسه ضايعه
ط 🍹🍹🍹
الخطأ في إستمرار إصدار التأشيرات حتى ألأن برغم إزدياد عدد العاطلين السعوديين عن العمل تصدير العمالة المسجلة خطر في دولها إلينا تحت مسميات كثيرة وشهادات علمية مزورة ولا يطالبون بشهادات خبرة كما يفعل القطاع الاهلي لدينا مع ابن الوطن وتمكين الوافد من كل شيء في تلك المؤسسة والله العظيم شيء يقهر عندما ارى الوافد يتحكم في المواطن ويمارس ضده كل انواع التطفيش والاذلال برغم ان المواطن يحمل شهادة تفوق شهادة الوافد ولكن هناك مافية من الوافدين لاتريد للمواطن ان يتمكن من إدارة وطنه بمساعدة القطاع الخاص ... حسبنا الله ونعم الوكيل .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفي كل مريض 🤲
واضح*** وصريح***
إختلاف المبادي،وتغيير بعض المفاهيم، الحياء والخجل وخفض الصوت،هذا ما إعتدنا عليه من وعن المرأة والأنثى،،ولكن أن تقف وسط الرجال وتلعب دور المصارع، هل من منازل،هل من مبارز،، نقول الله يهديك،ويردك إلى رشدك..
واضح*** وصريح***
إختلاف المبادي،وتغيير بعض المفاهيم، الحياء والخجل وخفض الصوت،هذا ما إعتدنا عليه من وعن المرأة والأنثى،،ولكن أن تقف وسط الرجال وتلعب دور المصارع، هل من منازل،هل من مبارز،، نقول الله يهديك،ويردك إلى رشدك..

أخر الأخبار

شاهد.. ازدحام أمام مركز اللقاحات في جامعة أم القرى للحصول على التطعيم
شاهد.. ازدحام أمام مركز اللقاحات في جامعة أم القرى للحصول على التطعيم
منذ 16 دقيقة 1410
مي العيدان تفاجئ متابعيها : أنها لا أصوم من 2011
مي العيدان تفاجئ متابعيها : أنها لا أصوم من 2011
منذ 20 دقيقة 403
حقيقة تسبب المياه الباردة على الإفطار بجلطات القلب
حقيقة تسبب المياه الباردة على الإفطار بجلطات القلب
منذ 30 دقيقة 1498
ريجيكامب يتحدث عن مباراة الأهلي أمام استقلال طهران الإيراني
ريجيكامب يتحدث عن مباراة الأهلي أمام استقلال طهران الإيراني
منذ 41 دقيقة 1469
الفضاوة وما تسوي
الفضاوة وما تسوي
منذ 54 دقيقة 457
خايفه على التيوس
خايفه على التيوس
منذ 55 دقيقة 470
اغبي مهاجم في العالم
اغبي مهاجم في العالم
منذ 55 دقيقة 409
رئيس دورتموند معلقاً على رحيل "هالاند": لقد سئمت من هذا
رئيس دورتموند معلقاً على رحيل "هالاند": لقد سئمت من هذا
منذ ساعة 1526
شاهد.. عاصفة البرد الغزيرة على محافظة رنية بالطائف 
شاهد.. عاصفة البرد الغزيرة على محافظة رنية بالطائف 
منذ ساعة 1725
اتصال هاتفي يفاجئ فتاة أردنية حُكم عليها بالسجن بعد قولها “أبوي أحسن من الملك”
اتصال هاتفي يفاجئ فتاة أردنية حُكم عليها بالسجن بعد قولها “أبوي أحسن من الملك”
منذ ساعة 2844