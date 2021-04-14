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اتصال هاتفي يفاجئ فتاة أردنية حُكم عليها بالسجن بعد قولها “أبوي أحسن من الملك”

منذ ساعة
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اتصال هاتفي يفاجئ فتاة أردنية حُكم عليها بالسجن بعد قولها “أبوي أحسن من الملك”

عمّان (صدى):
تفاجئت الفتاة الأردنية "أثير الدباس" التي حُكم عليها بالسجن مع إيقاف التنفيذ بسبب قولها "أبوي أحسن من الملك" بمكالمة هاتفية.

وذكر الفتاة عبر حسابها بموقع "الفيس بوك" أن ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، تحدث معها هاتفياً، وقال لها "خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله".

وتابعت :"“أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين ".

وأكدت أنها تفتخر بملك بلادها، واصفة إياها بأنه أب لكل أردني وأردنية، وتاج فوق رؤوسهم.

الملك عبدالله الثاني
الأردن
أثير الدباس
أبوي أحسن من الملك

التعليقات

كوكو لولو
كوكو لولو عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
وهي صادقة ابوها الي جابها على هالدنيا ابوها الي رباها ابوها الي صرف عليها وخاف عليها ماهو الملك الي في حياته ماشافها ولا عرفها ولا نفعها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127032
منذ ساعة
اكيد ابوها عندها احسن من الملك والف ملك وملك حتى ..!!

.. ومن يوازي محبة الأب وحنانه ، واي مخلوق يكون في محله بداله !!!..!!!؟

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المهم
الطاسه ضايعه
ط 🍹🍹🍹
الخطأ في إستمرار إصدار التأشيرات حتى ألأن برغم إزدياد عدد العاطلين السعوديين عن العمل تصدير العمالة المسجلة خطر في دولها إلينا تحت مسميات كثيرة وشهادات علمية مزورة ولا يطالبون بشهادات خبرة كما يفعل القطاع الاهلي لدينا مع ابن الوطن وتمكين الوافد من كل شيء في تلك المؤسسة والله العظيم شيء يقهر عندما ارى الوافد يتحكم في المواطن ويمارس ضده كل انواع التطفيش والاذلال برغم ان المواطن يحمل شهادة تفوق شهادة الوافد ولكن هناك مافية من الوافدين لاتريد للمواطن ان يتمكن من إدارة وطنه بمساعدة القطاع الخاص ... حسبنا الله ونعم الوكيل .
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفي كل مريض 🤲
واضح*** وصريح***
إختلاف المبادي،وتغيير بعض المفاهيم، الحياء والخجل وخفض الصوت،هذا ما إعتدنا عليه من وعن المرأة والأنثى،،ولكن أن تقف وسط الرجال وتلعب دور المصارع، هل من منازل،هل من مبارز،، نقول الله يهديك،ويردك إلى رشدك..
واضح*** وصريح***
إختلاف المبادي،وتغيير بعض المفاهيم، الحياء والخجل وخفض الصوت،هذا ما إعتدنا عليه من وعن المرأة والأنثى،،ولكن أن تقف وسط الرجال وتلعب دور المصارع، هل من منازل،هل من مبارز،، نقول الله يهديك،ويردك إلى رشدك..

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