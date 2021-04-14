اتصال هاتفي يفاجئ فتاة أردنية حُكم عليها بالسجن بعد قولها “أبوي أحسن من الملك”

عمّان (صدى):
تفاجئت الفتاة الأردنية "أثير الدباس" التي حُكم عليها بالسجن مع إيقاف التنفيذ بسبب قولها "أبوي أحسن من الملك" بمكالمة هاتفية.
وذكر الفتاة عبر حسابها بموقع "الفيس بوك" أن ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، تحدث معها هاتفياً، وقال لها "خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله".
وتابعت :"“أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين ".
وأكدت أنها تفتخر بملك بلادها، واصفة إياها بأنه أب لكل أردني وأردنية، وتاج فوق رؤوسهم.