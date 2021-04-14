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توجيه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن الزكاة والتحذير من دفعها لجهات مجهولة

منذ 26 دقيقة
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توجيه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن الزكاة والتحذير من دفعها لجهات مجهولة

الرياض (صدى):
وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ كافة خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 4 / 9 / 1442 هـ للحديث عن بيان أحكام الزكاة والصدقات وتوعية الناس وتحذيرهم من دفعها لجهات خارجية مجهولة.

وتضمن التوجيه، الحث على دفع الزكاة والصدقة لمستحقيها سواءً أخرجها المسلم بنفسه أو عبر الجهات الرسمية المصرح لها بجمع الزكاة والتبرعات وإيصالها إلى مستحقيها كمنصة "إحسان" ومنصة "فرجت" ومنصة "جود الإسكان" وغيرها مما يكون تحت إشراف الجهات الرسمية.

يأتي التوجيه استناداً لما ورد للوزارة بشأن ما رصدته الجهات المختصة من قيام جهات خارجية مشبوهة على شبكة الانترنت تدعو لجمع التبرعات خارج المملكة وقد ينساق البعض للتبرع وإجراء التحويل المالي لها وأهمية التنبيه بخطورة تلك المواقع.

الزكاة
خطبة الجمعة
وزير الشؤون الإسلامية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معاش سنه مايسدد اللي هو خربه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز جداً ، بارك الله فيك .. .. بس ياخوك علمن وين تفصل هاالثياب الحلوات ، ودي افصل للعيد مثل ثوبك ذا .. .. تكفى .. نخيتك يا ولد الزعاق لا نعيتك ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
د محمد ماجد بخش
المجموع النووي يمثل للمجموع الثقالي المكافيء والمجموع الثقالي يمثل للثقالة المغناطيسية المكافئة

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