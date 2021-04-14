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شاهد.. " الشقيري " يستعرض التحول الرقمي في المملكة وآلية إنهاء الخدمات في ثوانٍ معدودة

منذ 32 دقيقة
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شاهد.. " الشقيري " يستعرض التحول الرقمي في المملكة وآلية إنهاء الخدمات في ثوانٍ معدودة

الرياض (صدى):
استعرض الإعلامي أحمد الشقيري كيف ساعد التحول الرقمي في المملكة في إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني ميسر في غضون عدة دقائق بعدما كانت تستغرق في الماضي الكثير من الوقت.

واستخدم الإعلامي، خلال برنامجه "سين" المذاع على قناة mbc1، منصة "ناجز" لإنجاز معاملة له في الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤكداً أنه استطاع بالفعل إنجاز المعاملة في غضون دقيقتين فقط.

كما أجرى اختبارًا لسرعة الإنترنت في شارع التحلية بالرياض، وأسفرت نتيجة الاختبار عن تحميله ملف بحجم 2 جيجا في 16 ثانية فقط، مؤكداً أن سرعة الإنترنت في المملكة تعد كبيرة، مقارنة بدول أخرى.

 

الرياض
المملكة
سرعة الإنترنت
برنامج سين
شارع التحلية بالرياض
اختبار سرعة الانترنت

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معاش سنه مايسدد اللي هو خربه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز جداً ، بارك الله فيك .. .. بس ياخوك علمن وين تفصل هاالثياب الحلوات ، ودي افصل للعيد مثل ثوبك ذا .. .. تكفى .. نخيتك يا ولد الزعاق لا نعيتك ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
د محمد ماجد بخش
المجموع النووي يمثل للمجموع الثقالي المكافيء والمجموع الثقالي يمثل للثقالة المغناطيسية المكافئة

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