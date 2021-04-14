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تعرف على الأسواق الشهيرة في الثقبة بالخبر "فيديو"

منذ ساعة
1640
تعرف على الأسواق الشهيرة في الثقبة بالخبر "فيديو"

الشرقية (صدى):
أوضح تقرير بثته  قناة العربية عن منطقة الثقبة، مشيرا:"منذ ثلاثينيات القرن الماضي ومنطقة الثقبة تعج بالأسواق الشعبية والبضائع المتنوعة التي تلاقي رواجا بين أهالي المنطقة الشرقية لا سيما قبيل موسم شهر رمضان".

وأضاف التقرير:"قبل أربعين عاما افتتحت أم علي دكانها البسيط في سوق النساء بالثقبة، ومازالت تمارس تجارتها للبضائع الشعبية رغم تجاوز عمرها الثمانين عاما".

وأشار:"يوجد سوق السمك وسوق الكويتيتن وسوق البدو بالإضافة إلى محلات العطارة والبهارات، فأسواق بعضها أصبحت من الماضي وأخرى ما زالت قائمة ببصائعها وزبائنها".

وتابع"ففي شهر رمضان تتحول هذه الأسواق إلى ما تشبه خلية نحل لا تهدأ لكثرة المتسوقين ورخص أسعار البضائع.

 

الخبر
الأسواق
الثقبة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معاش سنه مايسدد اللي هو خربه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز جداً ، بارك الله فيك .. .. بس ياخوك علمن وين تفصل هاالثياب الحلوات ، ودي افصل للعيد مثل ثوبك ذا .. .. تكفى .. نخيتك يا ولد الزعاق لا نعيتك ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
د محمد ماجد بخش
المجموع النووي يمثل للمجموع الثقالي المكافيء والمجموع الثقالي يمثل للثقالة المغناطيسية المكافئة

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