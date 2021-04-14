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بالفيديو .. قصة حروب خاضها الإمام سعود بن عبدالعزيز ضد جيوش العثمانيين

منذ 27 دقيقة
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بالفيديو .. قصة حروب خاضها الإمام سعود بن عبدالعزيز ضد جيوش العثمانيين

الرياض (صدى):
استعرض أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، كيف اتسعت الدولة السعودية، والحروب التي خاضها الإمام سعود بن عبدالعزيز في تلك الفترة.

وذكر، خلال حديثه في برنامج "العصملي"، أن الدولة السعودية ظلت تتوسع حتى وصل إلى أطراف الشام وأرض الحجاز، وأصبح الناس لا يخشون الأتراك.

وأضاف أن عادلة الإمام سعود بن عبد العزيز هي من ساهمت في توسيع الدولة السعودية في مواجهة الأتراك، وبلغت حدود دولته شواطئ الفرات وبادية الشام وأطراف عُمان واليمن، ودخل في طاعته والي مكة ودانت له المدينة بعد عسير.

ولفت إلى أن الأتراك حاولوا الحد من الدولة السعودية فأرسلوا جيوشهم لمحاربة الإمام سعود إلا أن جيش الإمام تصدى لهم وتمكن من هزيمتهم.

جامعة الإمام
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الإمام سعود بن عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه حدود تحملي وصبري وكفاحي لكن بدأت الصفحات تؤلمني وتترك آثارا على محياي وقد آذن رحيلي بكل أسف قبل نوبل لأنها لم تكن عادلة إلا مع من تركوا الوطن لأجلها
د محمد ماجد بخش
وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنجازي
د محمد ماجد بخش
وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنجازي
د محمد ماجد بخش
تعرضت لأحكام مالية مؤخرا بسبب مواصلة دفع إيجارات أماكن حفظ أوراق أبحاثي عبر ١٥ عام إلى أن أقتنعت اليوم أن الفرد لا يجاري احباط المجموع حتى لو انطلق بكل طاقاته ثم ضحيت بها وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنحازي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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