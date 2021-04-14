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"الصحة العالمية" توضح سبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة الأخيرة

منذ 39 دقيقة
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"الصحة العالمية" توضح سبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة الأخيرة

الرياض (صدى):
كشفت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة أن تحور فيروس (كورونا) له علاقة بزيادة أعداد الإصابة في منطقة شرق المتوسط.

وأشارت مديرة البرامج بالمنظمة إلى أن اللقاحات المتاحة حاليا مازالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم فيما يتعلق بإرشادات المنظمة الجديدة في رمضان للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة انها ما زالت تنصح بالتلقيح ضد الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

الصحة العالمية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه حدود تحملي وصبري وكفاحي لكن بدأت الصفحات تؤلمني وتترك آثارا على محياي وقد آذن رحيلي بكل أسف قبل نوبل لأنها لم تكن عادلة إلا مع من تركوا الوطن لأجلها
د محمد ماجد بخش
وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنجازي
د محمد ماجد بخش
وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنجازي
د محمد ماجد بخش
تعرضت لأحكام مالية مؤخرا بسبب مواصلة دفع إيجارات أماكن حفظ أوراق أبحاثي عبر ١٥ عام إلى أن أقتنعت اليوم أن الفرد لا يجاري احباط المجموع حتى لو انطلق بكل طاقاته ثم ضحيت بها وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنحازي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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