الأعداد السابقة للصحيفة

وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين والحاصلين على الثانوية

منذ 43 دقيقة
1664
وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين والحاصلين على الثانوية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي (1442 - 1443هـ) .

وأوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بالوزارة أن تعلن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1442هـ /1443هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة ( البكالوريوس ) للالتحاق بالخدمة العسكرية بدءاً من يوم الأحد 20 رمضان 1442هـ ، وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) بدءاً من يوم الثلاثاء 20 شوال 1442هـ .

ودعت الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة على الرابط التالي : من هنـــــــــــــــا للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة ، كما طالبت اللجنة الطلبة بضرورة التسجيل بموقع (النفاذ الوطني ) لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل .

المملكة
وزارة الدفاع

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه حدود تحملي وصبري وكفاحي لكن بدأت الصفحات تؤلمني وتترك آثارا على محياي وقد آذن رحيلي بكل أسف قبل نوبل لأنها لم تكن عادلة إلا مع من تركوا الوطن لأجلها
د محمد ماجد بخش
وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنجازي
د محمد ماجد بخش
وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنجازي
د محمد ماجد بخش
تعرضت لأحكام مالية مؤخرا بسبب مواصلة دفع إيجارات أماكن حفظ أوراق أبحاثي عبر ١٥ عام إلى أن أقتنعت اليوم أن الفرد لا يجاري احباط المجموع حتى لو انطلق بكل طاقاته ثم ضحيت بها وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنحازي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

النصر يلجأ لطبيب محايد لفحص "مارتينيز"
النصر يلجأ لطبيب محايد لفحص "مارتينيز"
منذ 12 دقيقة 1319
"الحماد" يكشف عن الهدف من التعديلات الجديدة للائحة رسوم الأراضي البيضاء "فيديو"
"الحماد" يكشف عن الهدف من التعديلات الجديدة للائحة رسوم الأراضي البيضاء "فيديو"
منذ 26 دقيقة 1435
بالفيديو .. قصة حروب خاضها الإمام سعود بن عبدالعزيز ضد جيوش العثمانيين
بالفيديو .. قصة حروب خاضها الإمام سعود بن عبدالعزيز ضد جيوش العثمانيين
منذ 27 دقيقة 1440
"الصحة العالمية" توضح سبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة الأخيرة
"الصحة العالمية" توضح سبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة الأخيرة
منذ 38 دقيقة 1561
"أمن الطرق" يكشف عن مسارات مراكز الضبط الأمني بمداخل مكة
"أمن الطرق" يكشف عن مسارات مراكز الضبط الأمني بمداخل مكة
منذ 41 دقيقة 1369
وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين والحاصلين على الثانوية
وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين والحاصلين على الثانوية
منذ 43 دقيقة 1667
مضاربة بين مراهقين
مضاربة بين مراهقين
منذ 49 دقيقة 352
فقد السيطرة وانتهت بكارثة
فقد السيطرة وانتهت بكارثة
منذ 49 دقيقة 354
سائقة كادت ان تتسبب بكارثة
سائقة كادت ان تتسبب بكارثة
منذ 50 دقيقة 371
بالفيديو.. لحظة تساقط حبات البرد بقوة في رنية
بالفيديو.. لحظة تساقط حبات البرد بقوة في رنية
منذ 50 دقيقة 1504