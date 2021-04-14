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بالفيديو.. خالد النمر يوضح حالة يجب فيها على مريض السكر أن يكسر صيامه

منذ 52 دقيقة
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بالفيديو.. خالد النمر يوضح حالة يجب فيها على مريض السكر أن يكسر صيامه

الرياض (صدى):
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر، اليوم الأربعاء، حالة يجب فيها على مريض السكر أن يكسر صيامه.

وقال الدكتور خالد النمر، خلال مشاركته مع برنامج "سوالف رمضان" على قناة "روتانا خليجية"، أنه إذا نزل السكر تحت 70 وإذا زاد أكثر من 300 لابد على مريض السكر أن يكسر صيامه حتى لو لم يتبق على الإفطار إلا نصف ساعة.

وأكد "النمر" أن مريض السكر في تلك الحالة يحتاج إلى أن يعوض السكر في حالة نقصه وأن يأخذ أدويته لكي لا يرتفع السكر إلى درجات عليا ويسبب جلطة في الدماغ أو في القلب.

 

السكري
رمضان
خالد النمر
الصيام

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د محمد ماجد بخش
هذه حدود تحملي وصبري وكفاحي لكن بدأت الصفحات تؤلمني وتترك آثارا على محياي وقد آذن رحيلي بكل أسف قبل نوبل لأنها لم تكن عادلة إلا مع من تركوا الوطن لأجلها
د محمد ماجد بخش
وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنجازي
د محمد ماجد بخش
وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنجازي
د محمد ماجد بخش
تعرضت لأحكام مالية مؤخرا بسبب مواصلة دفع إيجارات أماكن حفظ أوراق أبحاثي عبر ١٥ عام إلى أن أقتنعت اليوم أن الفرد لا يجاري احباط المجموع حتى لو انطلق بكل طاقاته ثم ضحيت بها وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنحازي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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