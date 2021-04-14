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"شؤون الحرمين" تطيّب الكعبة المشرفة والمسجد الحرام 10 مرات يومياً بأجود أنواع البخور

منذ ساعة
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"شؤون الحرمين" تطيّب الكعبة المشرفة والمسجد الحرام 10 مرات يومياً بأجود أنواع البخور

الرياض (صدى):
تطيّب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حِجر إسماعيل عليه السلام، وفوانيس الحِجر، والشاذروان، والملتزم، والحَجَر الأسود، والركن اليماني، ومقامَ إبراهيم عليه السلام (10) مرات يوميًا مقسمة على ثلاث ورديات، وتلمِّعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وينفذ تلك المهام (40) عاملًا لجميع أعمال التطهير، و(6) مراقبين، و(3) مشرفين، وتخصيص (5) عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق (20) دقيقة.

وتحرص وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام على العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، ليزهو برائحة الطيب الزكية.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمنتان، وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطيب بيت الله الحرام وخاصة الكعبة المشرفة و20 تولة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني والتولة بواقع 12 غراماً , ويعمل في الوحدة أكثر من 10 موظفين.

وتكثف وحدة الطيب والبخور جهودها خلال شهر رمضان المبارك ليتم تغطية العمل في جميع المواقع بالمسجد الحرام ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كيلوغرامًا من العود الذي توفره الرئاسة بدعم من ولاة الأمر -حفظهم الله-.

المملكة
شؤون الحرمين

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه حدود تحملي وصبري وكفاحي لكن بدأت الصفحات تؤلمني وتترك آثارا على محياي وقد آذن رحيلي بكل أسف قبل نوبل لأنها لم تكن عادلة إلا مع من تركوا الوطن لأجلها
د محمد ماجد بخش
وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنجازي
د محمد ماجد بخش
وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنجازي
د محمد ماجد بخش
تعرضت لأحكام مالية مؤخرا بسبب مواصلة دفع إيجارات أماكن حفظ أوراق أبحاثي عبر ١٥ عام إلى أن أقتنعت اليوم أن الفرد لا يجاري احباط المجموع حتى لو انطلق بكل طاقاته ثم ضحيت بها وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنحازي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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