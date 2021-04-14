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بالفيديو.. ضبط وافد يستغل ذوي الدخل المحدود في عمليات النصب والاحتيال بالرياض

منذ ساعة
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بالفيديو.. ضبط وافد يستغل ذوي الدخل المحدود في عمليات النصب والاحتيال بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت الحملة الأمنية الجنائية في منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من ضبط وافد من الجنسية العربية يستغل أشخاصًا من ذوي الدخل المحدود في عمليات النصب والاحتيال.

وأوضحت الحملة، أن الوافد المضبوط كان يقوم باستغلال ذوي الدخل المحدود بفتح مؤسسات تجارية بأسمائهم ويفوض على التوقيع ثم يقوم بعمليات نصب بمبالغ مالية كبيرة، فيما عليه 19 تعميمًا بالقبض وإيقاف خدمات.

وكشف مقطع فيديو، عن ضبط كميات كبيرة من الشيكات الموقعة ممن ورطهم معه الوافد والتي جاءت بمبالغ كبيرة وصلت إلى مليون ريال، فيما تم ضبط أحد الأشخاص من أصحاب تلك الشيكات هو وزوجته.

 

الرياض
وافد
حملة أمنية
ذوي الدخل المحدود

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7955
منذ ساعة
ماذا أقول .. وأكثر من ٥٠% من رائدات الأعمال المسجلة بأسمائهن المؤسسات رسميا هن زوجات أو والدات مسنات مغرر بهن في مسائل تجارية كبيرة. إن المحب لمن يحب مطيع !

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه حدود تحملي وصبري وكفاحي لكن بدأت الصفحات تؤلمني وتترك آثارا على محياي وقد آذن رحيلي بكل أسف قبل نوبل لأنها لم تكن عادلة إلا مع من تركوا الوطن لأجلها
د محمد ماجد بخش
وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنجازي
د محمد ماجد بخش
وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنجازي
د محمد ماجد بخش
تعرضت لأحكام مالية مؤخرا بسبب مواصلة دفع إيجارات أماكن حفظ أوراق أبحاثي عبر ١٥ عام إلى أن أقتنعت اليوم أن الفرد لا يجاري احباط المجموع حتى لو انطلق بكل طاقاته ثم ضحيت بها وتركت العينين التي كنت أرى من خلالها تطور مراحل إنحازي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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