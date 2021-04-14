بالفيديو.. ضبط وافد يستغل ذوي الدخل المحدود في عمليات النصب والاحتيال بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت الحملة الأمنية الجنائية في منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من ضبط وافد من الجنسية العربية يستغل أشخاصًا من ذوي الدخل المحدود في عمليات النصب والاحتيال.
وأوضحت الحملة، أن الوافد المضبوط كان يقوم باستغلال ذوي الدخل المحدود بفتح مؤسسات تجارية بأسمائهم ويفوض على التوقيع ثم يقوم بعمليات نصب بمبالغ مالية كبيرة، فيما عليه 19 تعميمًا بالقبض وإيقاف خدمات.
وكشف مقطع فيديو، عن ضبط كميات كبيرة من الشيكات الموقعة ممن ورطهم معه الوافد والتي جاءت بمبالغ كبيرة وصلت إلى مليون ريال، فيما تم ضبط أحد الأشخاص من أصحاب تلك الشيكات هو وزوجته.