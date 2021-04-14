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"السوق المالية" تحيل عدد من مسؤولين إحدى الشركات المدرجة للنيابة العامة

منذ 40 دقيقة
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"السوق المالية" تحيل عدد من مسؤولين إحدى الشركات المدرجة للنيابة العامة

الرياض (صدى):
قررت هيئة السوق المالية إحالة عدد من الأشخاص المسؤولين نظاماً في إحدى الشركات المدرجة إلى النيابة العامة، بسبب عدد من المخالفات التي أثرت على أسهم الشركة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المخالفات تمثلت في الاشتباهات التي تمت خلال الفترة من 30/05/2017م وحتى 13/01/2020م بالمخالفة للمادتين التاسعة والأربعين والخمسين من نظام السوق المالية، والمواد الخامسة والسادسة والسابعة من لائحة سلوكيات السوق.

وأضافت أن الشركة قامت بالإفصاح عن معلومات داخلية، والتداول على أسهم "الشركة" بناءً على تلك المعلومات، والتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية "للشركة"، وإغفال الإفصاح عن تطورات جوهرية تمثلت في إلغاء ترسية عدد من المشاريع التي سبق أن تم ترسيتها على "الشركة".

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، لافتاً على حق المتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

هيئة السوق المالية
السوق المالية
النيابة العامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

الفاتح
وينك ياع.س.ع,,,اومقولتك(الاسيويه صعبه قويه)والا هذه عندك خاصه بالنصر واللذي واقف شوكة في نحرك ,,,,,,,,,,,,,,,,
مسلم
المرصد وصدى ما يعرفون الا الهلال والنصر اما المرصد فكلامهم ضرب اوجع قتلا ..الخ هذا اعلام رياضي ولكن الطيور على اشباهها تقع المريسيل والصرامي والتويجري ....الخ
مسلم
المرصد وصدى ما يعرفون الا الهلال والنصر اما المرصد فكلامهم ضرب اوجع قتلا ..الخ هذا اعلام رياضي ولكن الطيور على اشباهها تقع المريسيل والصرامي والتويجري ....الخ
ابو عمار
حفظ الله ابو فهد
ابو عمار
طيب ما هي الطريقه التي استطاع بها الحصول على الاموال ؟

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