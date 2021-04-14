‏خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في «أبشر أفراد»

الرياض (صدى):
كشفت منصة "فرجت" التابعة لوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، اليوم الأربعاء، عن خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد" .
وأوضحت المنصة، أن الخطوات تبدأ بـ:
- الدخول إلى حسابك في أبشر.
- الضغط على خدمات من قائمة خدماتي ومن ثم اختيار المديرية العامة للسجون.
- اختيار "مساعدة الموقوفين" ومن ثم اختيار المنطقة وتخصيص معايير البحث وفق الفئة المرغوب مساعدتها.
- حفظ رقم فاتورة السداد الخاصة بمن ترغب في مساعدتهم.
- إتمام السداد للمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية.
- فور اكتمال المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية سيتم الإفراج عن المحكوم.