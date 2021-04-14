الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. قصة فصل أمين عام الرياض السابق من العمل بمحطة وقود حينما كان صغيرا

منذ 6 دقائق
1174
بالفيديو.. قصة فصل أمين عام الرياض السابق من العمل بمحطة وقود حينما كان صغيرا

الرياض (صدى):
سرد أمين عام الرياض السابق عبدالله النعيم، اليوم الأربعاء، تفاصيل بدايات حياته وسبب فصله من العمل في محطة وقود حينما كان صغيرا.

وأوضح عبدالله النعيم، خلال مشاركته مع برنامج "من الصفر" على قناة "mbc"، أنه عندما فتحت المدرسة السعودية عام 1356 هـ التحق بها وعمره كان أقل من 6 سنوات، وكان مديرها الأستاذ صالح بن ناصر بن صالح الذي تعلم في العراق وفي البحرين وحين زيارة أخواله في عنيزة طلبوا منه فتح مدرسة والتي التحق بها عدد كبير من الطلاب.

وقال "النعيم" أنه تم تحويل المدرسة الأهلية إلى المدرسة السعودية وكان اسمها الأميرية لتصبح بعدها العزيزية، والتي التحق بها حيث كانوا يدرسون العديد من المواد التعليمية من بينها اللغة العربية والتاريخ والرياضيات فضلًا عن ممارسة لعب الكرة وتمثيل المسرحيات الكبيرة مثل كسرى وهرقل، كما درّس فيها العديد من المشايخ.

وأشار أمين عام الرياض السابق، إلى أنه بعدها فتح "دكان" ليبيع المنتجات الغذائية مثل السكر والشاي، ثم انتقل إلى المنطقة الشرقية ليسكن مع خاله لدى أحد الأشخاص من أهالي عنيزة فلم يكن معهم أموال أو منزل؛ ليعمل لدى صاحب المنزل في محطة وقود في بقيق ليتم فصله بعدها لأنه نام ليلًا أثناء العمل بحكم صغر سنه.

محطة وقود
عبدالله النعيم
أمين عام الرياض السابق
من الصفر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الفاتح
وينك ياع.س.ع,,,اومقولتك(الاسيويه صعبه قويه)والا هذه عندك خاصه بالنصر واللذي واقف شوكة في نحرك ,,,,,,,,,,,,,,,,
مسلم
المرصد وصدى ما يعرفون الا الهلال والنصر اما المرصد فكلامهم ضرب اوجع قتلا ..الخ هذا اعلام رياضي ولكن الطيور على اشباهها تقع المريسيل والصرامي والتويجري ....الخ
مسلم
المرصد وصدى ما يعرفون الا الهلال والنصر اما المرصد فكلامهم ضرب اوجع قتلا ..الخ هذا اعلام رياضي ولكن الطيور على اشباهها تقع المريسيل والصرامي والتويجري ....الخ
ابو عمار
حفظ الله ابو فهد
ابو عمار
طيب ما هي الطريقه التي استطاع بها الحصول على الاموال ؟

أخر الأخبار

بالفيديو.. ضبط وافد يستغل ذوي الدخل المحدود في عمليات النصب والاحتيال بالرياض
بالفيديو.. ضبط وافد يستغل ذوي الدخل المحدود في عمليات النصب والاحتيال بالرياض
منذ 53 ثانية 1024
بالفيديو.. قصة فصل أمين عام الرياض السابق من العمل بمحطة وقود حينما كان صغيرا
بالفيديو.. قصة فصل أمين عام الرياض السابق من العمل بمحطة وقود حينما كان صغيرا
منذ 6 دقائق 1179
"السوق المالية" تحيل عدد من مسؤولين إحدى الشركات المدرجة للنيابة العامة
"السوق المالية" تحيل عدد من مسؤولين إحدى الشركات المدرجة للنيابة العامة
منذ 40 دقيقة 1578
‏خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في «أبشر أفراد»
‏خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في «أبشر أفراد»
منذ 45 دقيقة 1679
"الصحة" تعلن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي أخذت حتى اليوم
"الصحة" تعلن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي أخذت حتى اليوم
منذ 50 دقيقة 2009
استمرار التحذيرات من خطورة «الفوركس»: وهم وخسارة للأموال
استمرار التحذيرات من خطورة «الفوركس»: وهم وخسارة للأموال
منذ 55 دقيقة 1652
مدرب الهلال قبل مواجهة أجمك الأوزبكي: هدفنا تجاوز دور المجموعات
مدرب الهلال قبل مواجهة أجمك الأوزبكي: هدفنا تجاوز دور المجموعات
منذ ساعة 1754
"التجارة" تعلن استدعاء 42 مركبة GMC لخلل يؤدي إلى نشوب حريق
"التجارة" تعلن استدعاء 42 مركبة GMC لخلل يؤدي إلى نشوب حريق
منذ ساعة 1509
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
منذ ساعة 1826
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد الفجر
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد الفجر
منذ ساعة 2327